Only Up, Viral Game στο Twitch, τραβηγμένο από το Steam

Το δημοφιλές viral παιχνίδι, Only Up, το οποίο κέρδισε τεράστια δημοτικότητα στο Twitch το καλοκαίρι, αφαιρέθηκε από την πλατφόρμα Steam. Ο δημιουργός του παιχνιδιού, γνωστός ως SCKR Games, εξέφρασε την επιθυμία να προχωρήσει από το παιχνίδι λόγω του άγχους που προκαλούσε.

Το Only Up απέκτησε σημαντικό κοινό στο Twitch με τη μοναδική του άποψη για την ιστορία του Jack and the Beanstalk. Το παιχνίδι περιείχε φιλοσοφικές αφηγήσεις και προκλητικό platforming καθώς οι παίκτες προσπαθούσαν να ανέβουν στον δρόμο τους σε διάφορα αιωρούμενα αντικείμενα και περιβάλλοντα.

Παρά την επιτυχία του στο Twitch, το Only Up αντιμετώπισε κριτική για τη συμπερίληψη αναφορών NFT, την απουσία χαρακτηριστικών του παιχνιδιού, όπως η λειτουργία αποθήκευσης και τις κατηγορίες για χρήση στοιχείων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα από άλλον προγραμματιστή. Αυτές οι διαμάχες οδήγησαν στο να αφαιρεθεί προσωρινά το παιχνίδι από το Steam τον Ιούλιο πριν επιστρέψει.

Σε μια δημοσίευση ενημέρωσης, ο σόλο προγραμματιστής του Only Up αναγνώρισε τα λάθη του και εξέφρασε την επιθυμία να αφήσει πίσω του το παιχνίδι. Ανέφεραν το άγχος που είχε προκαλέσει το παιχνίδι και την ανάγκη για ψυχική ηρεμία και θεραπεία. Ο προγραμματιστής σχεδιάζει να κάνει μια παύση και να συνεχίσει την εκπαίδευσή του ενώ εργάζεται στο επόμενο παιχνίδι του, με δοκιμαστικό τίτλο Kith. Αυτό το νέο έργο θα έχει διαφορετική ιδέα, είδος και σκηνικό, εστιάζοντας στην κινηματογραφία. Ο προγραμματιστής εξέφρασε επίσης την επιθυμία να συνεργαστεί με μια μικρή ομάδα για να βελτιώσει τις δεξιότητές του στο σχεδιασμό παιχνιδιών.

Πιστοί στην ανακοίνωσή τους, το Only Up δεν είναι πλέον διαθέσιμο για αγορά στο Steam. Ωστόσο, όσοι έχουν ήδη αγοράσει το παιχνίδι μπορούν ακόμα να το κατεβάσουν και να το παίξουν. Με σχεδόν 13,000 κριτικές, το Only Up διατηρεί μια κυρίως θετική βαθμολογία.

Πηγές:

– Ορισμοί: Twitch – μια πλατφόρμα ζωντανής ροής για παίκτες.

NFT – Non-Fungible Token, ένα ψηφιακό στοιχείο με μοναδική ιδιοκτησία που καταγράφεται σε μια πλατφόρμα blockchain.

Steam – μια ψηφιακή πλατφόρμα διανομής βιντεοπαιχνιδιών.