Το Nintendo Switch 2: Φημολογούμενες προδιαγραφές και πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας

Μια πρόσφατη αναφορά από τον γνωστό διαρρήκτη βιντεοπαιχνιδιών NateTheHate έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το φημολογούμενο Nintendo Switch 2. Σύμφωνα με το Nate, το νέο σύστημα φέρεται να παρουσιάστηκε στους προγραμματιστές κεκλεισμένων των θυρών στην Gamescom 2023 στην Κολωνία της Γερμανίας.

Μία από τις βασικές πληροφορίες που κοινοποίησε ο Nate είναι ότι ένα demo του The Legend of Zelda: Breath of the Wild εκτελούνταν στο νέο σύστημα σε ανάλυση 4K και 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο, με σημαντικά μικρότερους χρόνους φόρτωσης σε σύγκριση με το αρχικό Nintendo Switch. . Αυτό υποδηλώνει ότι το Switch 2 μπορεί να έχει βελτιωμένες δυνατότητες απόδοσης, ιδιαίτερα όταν είναι συνδεδεμένο.

Έχει επίσης αναφερθεί ότι το νέο σύστημα ενδέχεται να ενσωματώνει την τεχνολογία DLSS (Deep Learning Super Sampling) και συγκεκριμένα το DLSS 3.5. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η υλοποίηση DLSS στο Switch 2 ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες που βρίσκονται στην έκδοση για υπολογιστή.

Ένα άλλο demo που παρουσιάστηκε στην Gamescom ήταν το The Matrix, το οποίο φαινόταν να είναι στο ίδιο επίπεδο με τις κονσόλες επόμενης γενιάς όσον αφορά την οπτική ποιότητα, συμπεριλαμβανομένων των βελτιωμένων δυνατοτήτων ανίχνευσης ακτίνων. Ωστόσο, εικάζεται ότι αυτή η επίδειξη μπορεί να μην εκτελούνταν σε εγγενές υλικό, αλλά σε κιτ υπολογιστή ή προγραμματιστή με παρόμοιες προδιαγραφές.

Ενώ οι συζητήσεις στην Gamescom έδειξαν μια πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας τον Μάρτιο του 2024, το NateTheHate εξέφρασε αβεβαιότητα ως προς το αν αυτή η ημερομηνία αναφέρεται στην επίσημη αποκάλυψη ή στην πραγματική κυκλοφορία του Nintendo Switch 2.

Όσον αφορά τη συμβατότητα προς τα πίσω, δεν υπάρχουν οριστικές πληροφορίες σχετικά με το εάν το νέο σύστημα θα είναι συμβατό με παιχνίδια που κυκλοφόρησαν για το αρχικό Nintendo Switch.

Ενώ αυτές οι λεπτομέρειες προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα ματιά στο φημολογούμενο Nintendo Switch 2, είναι σημαντικό να προσεγγίζουμε αυτές τις πληροφορίες με προσοχή καθώς εξακολουθούν να βασίζονται σε μη επαληθευμένες διαρροές. Μόνο ο χρόνος θα δείξει εάν αυτές οι φήμες αποδειχθούν ακριβείς και οι θαυμαστές περιμένουν με ανυπομονησία τις επίσημες ανακοινώσεις από την ίδια τη Nintendo.

Πηγές: NateTheHate, Reddit