Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τη μηχανική μάθηση για να προβλέψουν νέα υλικά μαγνητών χωρίς κρίσιμα στοιχεία

Επιστήμονες στο Εθνικό Εργαστήριο Ames ανέπτυξαν ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη νέων υλικών μαγνητών χωρίς τη χρήση σπάνιων στοιχείων. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση εστιάζει στη θερμοκρασία Curie ενός υλικού, προσφέροντας μια πιο βιώσιμη διαδρομή για μελλοντικές τεχνολογικές εφαρμογές.

Οι μαγνήτες υψηλής απόδοσης, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τεχνολογίες όπως η αιολική ενέργεια, η αποθήκευση δεδομένων, τα ηλεκτρικά οχήματα και η μαγνητική ψύξη, περιέχουν παραδοσιακά κρίσιμα στοιχεία όπως το κοβάλτιο και τα υλικά σπάνιων γαιών. Ωστόσο, αυτά τα υλικά έχουν μεγάλη ζήτηση και έχουν περιορισμένη διαθεσιμότητα. Για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, οι ερευνητές στο Εθνικό Εργαστήριο Ames στόχευσαν να σχεδιάσουν νέα μαγνητικά υλικά με μειωμένα κρίσιμα υλικά.

Η μηχανική μάθηση, ένα υποσύνολο της τεχνητής νοημοσύνης, έπαιξε κρίσιμο ρόλο σε αυτή την έρευνα. Η ομάδα χρησιμοποίησε πειραματικά δεδομένα και θεωρητική μοντελοποίηση για να εκπαιδεύσει τον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης. Η θερμοκρασία Κιουρί, η οποία είναι η μέγιστη θερμοκρασία στην οποία ένα υλικό διατηρεί τον μαγνητισμό του, χρησίμευσε ως ζωτική παράμετρος για την πρόβλεψη νέων μαγνητικών υλικών.

Η ανάπτυξη του μοντέλου μηχανικής μάθησης ήταν μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί η θεμελιώδης επιστήμη στο πεδίο. Εκπαιδεύοντας το μοντέλο με γνωστά μαγνητικά υλικά, οι ερευνητές καθιέρωσαν μια σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών της ηλεκτρονικής και της ατομικής δομής και της θερμοκρασίας Κιουρί. Αυτό επέτρεψε στο μοντέλο να προβλέψει πιθανά υποψήφια υλικά.

Για να επικυρώσει το μοντέλο, η ομάδα εστίασε σε ενώσεις με βάση το δημήτριο, το ζιρκόνιο και τον σίδηρο. Οι ερευνητές συνέθεσαν και χαρακτήρισαν με επιτυχία αυτά τα υλικά και το μοντέλο μηχανικής μάθησης προέβλεψε με ακρίβεια τη θερμοκρασία Curie τους. Αυτό το επιτυχημένο αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας μεθόδου υψηλής απόδοσης για το σχεδιασμό νέων μόνιμων μαγνητών.

Η χρήση της μηχανικής μάθησης στην ανακάλυψη νέων υλικών μαγνητών προσφέρει μια βιώσιμη και αποτελεσματική εναλλακτική στην παραδοσιακή πειραματική προσέγγιση. Εξοικονομώντας χρόνο και πόρους, αυτή η προσέγγιση ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη μαγνητών υψηλής απόδοσης χρησιμοποιώντας άφθονα οικιακά εξαρτήματα. Οι ερευνητές στο Εθνικό Εργαστήριο Ames έχουν δεσμευτεί να γράψουν μηχανική μάθηση με βάση τη φυσική για ένα βιώσιμο μέλλον.

Πηγή: «Physics-Informed Machine-Learning Prediction of Curie Temperatures and Its Promise for Guiding the Discovery of Functional Magnetic Materials» από τους Prashant Singh, Tyler Del Rose, Andriy Palasyuk και Yaroslav Mudryk (Chemistry of Materials)