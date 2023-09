Ο Sheldon Menery, Creator of Magic: The Gathering's Commander Format, πεθαίνει

Ο Sheldon Menery, ο δημιουργός του Commander, του πιο δημοφιλούς στυλ παιχνιδιού για το παιχνίδι με κάρτες Magic: The Gathering, πέθανε μετά από επτά χρόνια μάχης με τον καρκίνο. Η σύζυγος του Menery, Gretchyn Melde, ανακοίνωσε τον ειρηνικό θάνατο του στο Facebook, τον οποίο ακολούθησε μια έκρηξη συλλυπητηρίων από την κοινότητα του επιτραπέζιου gaming.

Το Commander είναι μια μορφή Magic για πολλούς παίκτες που επιτρέπει σε τρεις ή περισσότερους παίκτες να συμμετέχουν με μοναδικές τράπουλες 100 φύλλων και έναν μοναδικό χαρακτήρα ηγέτη. Αρχικά σχεδιασμένο ως παιχνίδι για δύο παίκτες, το Commander προσφέρει ένα πιο απλό στυλ παιχνιδιού και ενθαρρύνει τη δημιουργική έκφραση. Ο ίδιος ο Menery είχε μια τράπουλα με την υπογραφή «You Did This To Yourself», η οποία χρησιμοποιούσε τις κάρτες των αντιπάλων ως όπλα εναντίον τους.

Η μορφή Commander αναπτύχθηκε από τη μορφή Elder Dragon Highlander (EDH), την οποία συνάντησε ο Menery κατά τη διάρκεια του στρατού. Ως υψηλόβαθμος κριτής στο Magic Pro Tour, ο Menery έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελειοποίηση και την επέκταση της παραλλαγής EDH, δημιουργώντας τελικά το διοικητικό σώμα του φορμά, γνωστό ως The Commander Rules Committee. Αυτή η εθελοντική οργάνωση, σε συνεργασία με τους Wizards of the Coast, τον εκδότη του Magic: The Gathering, παρέχει καθοδήγηση σχετικά με προσαρμογές κανόνων, απαγορευμένες κάρτες και νέες κάρτες για τη μορφή Commander.

Ο Menery είδε το Commander ως ένα διάλειμμα από το ανταγωνιστικό Magic και τόνισε την ικανότητά του να μοιράζεται και να το απολαμβάνει με φίλους. Οι συνεισφορές του στο Magic επεκτάθηκαν πέρα ​​από τη μορφή Commander. Ήταν καθοριστικός στη διαμόρφωση του προγράμματος των κριτών και υπηρέτησε ως κριτής ανταγωνιστικών Magic επιπέδου 5. Ο Menery ήταν επίσης παραγωγικός συγγραφέας και δημιουργός περιεχομένου, μοιράζοντας την τεχνογνωσία του μέσω άρθρων, βίντεο και podcast.

Οι Wizards of the Coast εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Sheldon Menery και αναγνώρισαν τη σημαντική συνεισφορά του στην κοινότητα των Magic. Επαίνεσαν τον Menery ως πρωτοπόρο, επιρροή και σεβαστό μέλος της κοινότητας Magic: The Gathering. Αφήνει πίσω του μια διαρκή κληρονομιά μέσω της δουλειάς του στη μορφή Commander και της αφοσίωσής του στο να κάνει το παιχνίδι μια φιλόξενη και ευχάριστη εμπειρία για παίκτες κάθε προέλευσης.

Ο αντίκτυπος του Sheldon Menery στην κοινότητα των Magic δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Θα τον θυμούνται για την καλοσύνη, τη γενναιοδωρία και το πάθος του για το παιχνίδι. Η απώλειά του γίνεται βαθιά αισθητή σε όσους τον γνώρισαν και η κληρονομιά του θα συνεχιστεί μέσω αμέτρητων παικτών.

Πηγές: Facebook, Πολύγωνο