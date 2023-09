Το smartphone Mate 60 Pro της Huawei επιδεικνύει τις εγχώριες τεχνικές δυνατότητες της Κίνας

Η Huawei Technologies Co. έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να επιδείξει την πρόοδο της Κίνας στην ανάπτυξη των εγχώριων τεχνολογικών της δυνατοτήτων με το τελευταίο της μοντέλο smartphone, το Mate 60 Pro. Αυτό το smartphone διαθέτει εμφανώς μεγάλο ποσοστό εξαρτημάτων κινεζικής κατασκευής, εκτός από τον κινεζικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο επεξεργαστή Kirin.

Η ανάλυση Teardown που διεξήχθη από το TechInsights για το Bloomberg αποκαλύπτει ότι η Huawei προμηθεύτηκε πολλά εξαρτήματα από κινεζικές εταιρείες. Το Mate 60 Pro περιλαμβάνει μια μονάδα front-end ραδιοσυχνοτήτων από την Beijing OnMicro Electronics Co., ένα μόντεμ δορυφορικών επικοινωνιών από την Hwa Create Co. και έναν πομποδέκτη RF από την Guangzhou Runxin Information Technology Co. Η μνήμη της SK Hynix Inc. είναι η μόνη έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής ξένο στοιχείο.

Η εξάρτηση από εγχώριους προμηθευτές για τεχνολογικά εξαρτήματα είναι ένα εντυπωσιακό επίτευγμα για την Huawei, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετώπισε μετά την αποκοπή της από την αγορά προηγμένων τσιπ και κατασκευής τσιπ από τις κυρώσεις των ΗΠΑ το 2020. Η εταιρεία είχε προηγουμένως βασιστεί σε Αμερικανούς προμηθευτές για βασικά τσιπ επικοινωνίας και έπρεπε να αναζητήσει εναλλακτικά μέσα για την παραγωγή των επεξεργαστών και των ασύρματων τσιπ της.

Παρά αυτές τις αντιξοότητες, η Huawei κατάφερε να δημιουργήσει ένα smartphone με εξαρτήματα κυρίως κινεζικής κατασκευής, επιδεικνύοντας την ικανότητά της να πλοηγείται στο τεχνολογικό εμπάργκο. Οι ασύρματες ταχύτητες του Mate 60 Pro είναι στο ίδιο επίπεδο με τις συσκευές 5G και η συσκευή δεν παρουσιάζει ασυνήθιστη κατανάλωση μπαταρίας.

Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τον όγκο παραγωγής και το κόστος αυτών των εξαρτημάτων. Η Huawei πρέπει να ανταγωνιστεί καθιερωμένους παίκτες όπως η Apple και η Samsung, των οποίων τα smartphone χρησιμοποιούν τσιπ που είναι τουλάχιστον δύο γενιές μπροστά από την τελευταία προσφορά της Huawei. Ωστόσο, η κυκλοφορία του Mate 60 Pro χωρίς λεπτομερείς προδιαγραφές έχει γιορταστεί από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ως απόδειξη ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να περιορίσουν την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένες τεχνολογίες απέτυχαν.

Η επιτυχία του Mate 60 Pro θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για την Huawei και την κινεζική αγορά smartphone. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι εάν η Huawei πουλήσει 5 εκατομμύρια μονάδες, θα μπορούσε να κανιβαλίσει το 38% των πωλήσεων iPhone στην Κίνα. Ωστόσο, οι περιορισμοί στην προσφορά και οι χαμηλές αποδόσεις παραγωγής αυξάνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητα της Huawei να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Καθώς η Huawei συνεχίζει να προχωρά με τις εγχώριες τεχνολογικές της δυνατότητες, μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος Michael McCaul άφησε να εννοηθεί ότι οι προμηθευτές της Huawei, όπως η Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), ενδέχεται να έχουν παραβιάσει τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις τόσο για την Huawei όσο και για την παγκόσμια βιομηχανία τεχνολογίας.

Πηγές: Bloomberg News, TechInsights