Πώς να χρησιμοποιήσετε το Grav Jump στο Starfield: Ένας οδηγός για ταξίδια σε συστήματα

Στο πολυαναμενόμενο παιχνίδι Starfield, ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά είναι το Grav jump. Αυτή η καινοτόμος ικανότητα επιτρέπει στους παίκτες να ταξιδεύουν σε διάφορα πλανητικά συστήματα και γαλαξίες. Αν θέλετε να εξερευνήσετε διαφορετικούς πλανήτες και να ξεκινήσετε συναρπαστικές περιπέτειες, θα πρέπει να κατακτήσετε το άλμα Grav.

Παρόμοια με την έννοια του διαστρικού ταξιδιού σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, η χρήση του άλματος Grav στο Starfield απαιτεί μερικά βήματα. Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι η κατανομή ισχύος στη μονάδα Grav. Αυτή η διαδικασία κατανομής ισχύος είναι ζωτικής σημασίας για ένα επιτυχημένο άλμα Grav.

Για να εκτελέσετε ένα άλμα Grav στο Starfield, ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα:

1. Ανοίξτε το αστέρι και επιλέξτε το σύστημα στο οποίο θέλετε να ταξιδέψετε. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να ταξιδέψετε μόνο σε συστήματα με λευκή ένδειξη, ενώ τα κόκκινα συστήματα δεν θα είναι προσβάσιμα προς το παρόν.

2. Αφού επιλέξετε το επιθυμητό σύστημα, κάντε κλικ στο κουμπί «Μετάβαση». Αυτό θα ζητήσει από το παιχνίδι να σας ζητήσει να εκχωρήσετε ενέργεια στη μονάδα Grav σας.

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αφαιρέσετε την ενέργεια από άλλα τμήματα και να την αποθηκεύσετε στα αποθεματικά. Στη συνέχεια, μεταφέρετε την αποθηκευμένη ισχύ στη μονάδα Grav.

4. Αφού εκχωρήσετε την ισχύ, δοκιμάστε να ξεκινήσετε ξανά το άλμα και η μονάδα Grav θα λειτουργήσει σωστά. Αρχικά, η μονάδα Grav μπορεί να είναι αδύναμη, αλλά έχετε την επιλογή να την αναβαθμίσετε.

Για να αναβαθμίσετε τη μονάδα Grav σας, επισκεφτείτε οποιονδήποτε από τους Τεχνικούς Υπηρεσιών Πλοίου που βρίσκεται σε μεγάλες πόλεις κοντά στο σημείο προσγείωσης. Η αναβάθμιση της μονάδας Grav θα σας επιτρέψει να ταξιδέψετε σε συστήματα αστέρων που διαφορετικά θα ήταν απρόσιτα.

Να θυμάστε ότι η εξερεύνηση νέων συστημάτων αστέρων και η αναβάθμιση των δυνατοτήτων του πλοίου σας είναι και οι δύο βασικές πτυχές της εμπειρίας Starfield. Επομένως, αξιοποιήστε στο έπακρο τη δυνατότητα Grav jump και ξεκινήστε συναρπαστικές περιπέτειες στο παιχνίδι.

