Πώς να παίξετε το Starfield σε Xbox One και Mobile

By

Αν σας ενδιαφέρει να παίξετε το Starfield αλλά δεν έχετε Xbox Series X/S ή ισχυρό υπολογιστή, μην ανησυχείτε! Μπορείτε ακόμα να παίξετε το παιχνίδι στο Xbox One ή στην κινητή συσκευή σας.

Είναι το Starfield στο Xbox Cloud Gaming;

Ναι, το Starfield είναι διαθέσιμο στο Xbox Cloud Gaming. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι σε οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει το Xbox Cloud Gaming, συμπεριλαμβανομένου του Xbox One ή της κινητής συσκευής σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά τη ροή παιχνιδιών. Αν η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο δεν είναι αρκετά ισχυρή και σταθερή, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε καθυστέρηση, θολά γραφικά, μπλοκαρισμένα τεχνουργήματα και κακό ήχο. Αλλά αν δεν είχατε προβλήματα με το Xbox Cloud Gaming στο παρελθόν, η χρήση της υπηρεσίας ροής για να παίξετε το Starfield είναι μια βιώσιμη επιλογή.

Εάν θέλετε πραγματικά να παίξετε το Starfield στο Xbox Series X, αλλά δεν έχετε χρόνο να το εγκαταστήσετε, μπορείτε επίσης να το παίξετε μέσω ροής cloud.

Πώς να παίξετε το Starfield στο Xbox One

Για να παίξετε το Starfield στο Xbox One, μπορείτε να το κάνετε ροή μέσω Xbox Cloud Gaming χρησιμοποιώντας τη συνδρομή σας στο Xbox Game Pass Ultimate. Απλώς ενεργοποιήστε το Xbox One, μεταβείτε στο Game Pass και βρείτε το Starfield. Αφού εντοπίσετε το παιχνίδι, κάντε κλικ στο "Παίξτε" για να ξεκινήσετε τη ροή. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το παιχνίδι!

Ωστόσο, έχετε κατά νου ότι τα παιχνίδια ροής χρησιμοποιούν πολλά δεδομένα και εύρος ζώνης. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε όριο δεδομένων για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Πώς να παίξετε το Starfield στο κινητό

Για να παίξετε το Starfield στην κινητή συσκευή σας, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Xbox Game Pass από το Google Play Store (για Android) ή το Apple App Store (για iOS). Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδρομητής του Xbox Game Pass Ultimate.

Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Microsoft χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για να πληρώσετε για το Xbox Game Pass Ultimate. Βρείτε το Starfield στη λίστα παιχνιδιών και πατήστε στο εικονίδιό του για να ανοίξετε τη σελίδα του παιχνιδιού. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Game Pass Ultimate, θα δείτε ένα πράσινο κουμπί που λέει "Αναπαραγωγή" στη σελίδα. Απλώς αγγίξτε το για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή, χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για να παίξετε Starfield στο κινητό απαιτείται χειριστήριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα χειριστήριο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth (όπως ένα χειριστήριο Xbox) ή ένα χειριστήριο που συνδέεται στο τηλέφωνό σας.

Έτσι, ακόμα κι αν δεν διαθέτετε το πιο πρόσφατο υλικό gaming, μπορείτε ακόμα να απολαύσετε το παιχνίδι Starfield στο Xbox One ή στην κινητή συσκευή σας μέσω του Xbox Cloud Gaming.

Ορισμοί:

– Xbox Cloud Gaming: Η υπηρεσία παιχνιδιών cloud της Microsoft που επιτρέπει στους παίκτες να μεταδίδουν παιχνίδια σε διάφορες συσκευές, συμπεριλαμβανομένου του Xbox One και των φορητών συσκευών.

– Xbox Game Pass Ultimate: Μια συνδρομητική υπηρεσία που παρέχεται από τη Microsoft που δίνει στους παίκτες πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένου του Starfield.

Πηγές:

– Πηγή άρθρου: Άγνωστο

– Radio Times: www.radiotimes.com