«Ο Jean-Claude Van Damme κάνει το ντεμπούτο του ως Johnny Cage στο Mortal Kombat 1»

Το Mortal Kombat 1 πρόκειται να περιλαμβάνει ένα συναρπαστικό καστ διασημοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των JK Simmons, John Cena και Megan Fox. Ωστόσο, μια από τις πιο αξιοσημείωτες προσθήκες στο παιχνίδι είναι ο σταρ δράσης της δεκαετίας του '80, Jean-Claude Van Damme, ο οποίος εμφανίζεται ως ο Johnny Cage. Ο συνδημιουργός της σειράς, Ed Boon, μοιράστηκε την ομοιότητα του Van Damme στο παιχνίδι, αποκαλύπτοντας την εμφάνιση του χαρακτήρα του.

Σε μια ενδιαφέρουσα κίνηση μάρκετινγκ, ο Boon εμφανίστηκε πρόσφατα στην εκπομπή «Hot Ones» στο YouTube που φιλοξενείται από το First We Feast. Κατά τη διάρκεια της 14λεπτης εμφάνισής του, ο Boon συζήτησε το Mortal Kombat 1 και την ιστορία της σειράς ενώ δοκίμαζε διάφορες καυτερές σάλτσες με φτερούγες κοτόπουλου. Το βίντεο παρουσίασε επίσης μερικά πλάνα παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένης μιας σύντομης ματιάς του χαρακτήρα του Van Damme στο σημείο 5:52. Στο κλιπ, ο Van Damme αντλεί τον αέρα, αναποδογυρίζει το πουλί και έχει μια εντυπωσιακή ομοιότητα με τον νεότερο εαυτό του.

Ο Boon μοιράστηκε επίσης μια ενδιαφέρουσα ιστορία για το πώς η εμπλοκή του Van Damme στο Mortal Kombat 1 φέρνει τον κύκλο της σειράς. Αποκάλυψε ότι το παιχνίδι προήλθε από τις αποτυχημένες προσπάθειες της NetherRealm Studios να δημιουργήσει ένα παιχνίδι με επίκεντρο τον Jean-Claude Van Damme πριν από περίπου 30 χρόνια. Παρά την αρχική αντίσταση του Van Damme, η ομάδα κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του, δημιουργώντας μια συναρπαστική στιγμή για την ομάδα ανάπτυξης.

Ο Van Damme ως Johnny Cage θα είναι μέρος του DLC Kombat Pack του Mortal Kombat 1, που θα κυκλοφορήσει στις 19 Σεπτεμβρίου για PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch και PC.

