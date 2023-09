Η Google πειράζει τα Pixel 8 Pro και Pixel Watch 2 ενόψει της εκδήλωσης της 4ης Οκτωβρίου

Η Google μοιράστηκε πρόσφατα ένα teaser βίντεο με τίτλο "The W8 is Almost Over" ενόψει της εκδήλωσής της στις 4 Οκτωβρίου. Το βίντεο παρουσιάζει το Pixel 8 Pro και το Pixel Watch 2. Το γνωστό λογότυπο τεσσάρων χρωμάτων της εταιρείας περιστρέφεται έως ότου το «oo» συνδυάζεται για να σχηματίσει ένα 8, εμφανίζοντας την μπλε/πράσινη/μωβ παλέτα που συνήθως σχετίζεται με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης όπως το SGE και Βοηθήστε με να γράψω. Η συνοδευτική λεζάντα αναφέρει διασκεδαστικά ότι ένας «ηλεκτρο ρυθμός περιβάλλοντος δημιουργείται με προσμονή» κατά τη διάρκεια αυτού του τμήματος.

Στη συνέχεια, το teaser βίντεο παρέχει μια κοντινή προβολή του Porcelain/white Pixel 8 Pro και της κάμεράς του, αποκαλύπτοντας ότι οι προπαραγγελίες θα είναι διαθέσιμες στις 4 Οκτωβρίου. Επιπλέον, το βίντεο παρουσιάζει εν συντομία το Pixel Watch 2, το οποίο φαίνεται να μοιάζει ο προκάτοχός του με τον ίδιο σύνδεσμο ταινίας και θολωτό σχέδιο. Δεν είναι σαφές από το βίντεο εάν η συσκευή έχει γίνει πιο λεπτή από ορισμένες γωνίες.

Σημειωτέον, ο σχεδιασμός της περιστρεφόμενης κορώνας στο Pixel Watch 2 φαίνεται πιο ομαλός και πιο στρογγυλεμένος σε σύγκριση με το μοντέλο πρώτης γενιάς, ενώ το στέλεχος φαίνεται πιο λεπτό. Το πλευρικό κουμπί, που βρίσκεται πάνω από το στέλεχος, φαίνεται επίσης να είναι λιγότερο έντονο.

Το teaser βίντεο ολοκληρώνεται με μια γεύση από το ταιριαστό Pixel Buds Pro σε χρώμα πορσελάνης και μια άλλη φωτογραφία του Pixel 8 Pro. Συνολικά, η Google δηλώνει ρητά ότι αυτή η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τρία προϊόντα, με δύο να είναι αυστηρά νέες εκδόσεις. Ωστόσο, υπάρχει επίσης προσδοκία για μια σημαντική ενημέρωση λογισμικού για τα ακουστικά.

Πηγή: [Google Teases Pixel 8 Pro and Pixel Watch 2 Ahead of October 4 Event](άρθρο πηγής χωρίς URL)