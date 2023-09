Ο Όμιλος Embracer εξερευνά την πώληση ψυχαγωγίας κιβωτίων ταχυτήτων μετά από οπισθοδρόμηση της επένδυσης

Ο όμιλος Embracer Group, ένας όμιλος τυχερών παιχνιδιών, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης της θυγατρικής του, Gearbox Entertainment, σε μια προσπάθεια να ανακάμψει μετά την κατάρρευση μιας σημαντικής συμφωνίας χρηματοδότησης στις αρχές του έτους. Ενώ η Embracer διερευνά επί του παρόντος πιθανούς αγοραστές για το κιβώτιο ταχυτήτων, μια συμφωνία δεν είναι εγγυημένη.

Ο Όμιλος Embracer βρίσκεται σε ταχεία εξαγορά τα τελευταία χρόνια, συγκεντρώνοντας ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο ιδιοκτησιών τυχερών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας. Αυτό περιλαμβάνει την απόκτηση των Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (ο κατασκευαστής του Tomb Raider) και τα δικαιώματα σε franchises όπως το The Lord of the Rings και το The Hobbit. Ωστόσο, αυτές οι εξαγορές είχαν υψηλό κόστος, το οποίο έγινε σημαντικό ζήτημα όταν μια επενδυτική συμφωνία 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες από έναν σαουδαραβικό επενδυτικό όμιλο, κατέρρευσε τον Ιούνιο.

Για να ανακάμψει από αυτήν την οπισθοδρόμηση, ο Όμιλος Embracer ανακοίνωσε σχέδια για αναδιάρθρωση σε ολόκληρη την εταιρεία, η οποία περιλαμβάνει απολύσεις, μέτρα μείωσης του κόστους και εκποίηση ορισμένων τμημάτων. Μία από τις πιθανές εκποιήσεις που εξετάζονται είναι η Gearbox Entertainment.

Η Gearbox Entertainment εξαγοράστηκε από την Embracer Group το 2021 σε μια συμφωνία αξίας έως και 1.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από την εξαγορά, το Gearbox κυκλοφόρησε δύο spinoffs της δημοφιλούς σειράς παιχνιδιών Borderlands, με μια ταινία Borderlands να πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2024. Επιπλέον, η πρόσφατη κυκλοφορία τους, Remnant 2, έγινε ο τίτλος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ για τον μήνα Ιούλιος.

Σύμφωνα με το Reuters, το Gearbox Entertainment διατίθεται κυρίως σε διεθνείς ομίλους τυχερών παιχνιδιών. Ο Όμιλος Embracer ελπίζει ότι με την πώληση του Gearbox, θα μπορέσει να σταθεροποιήσει τα οικονομικά του και να επικεντρωθεί στο εναπομείναν χαρτοφυλάκιό του με ακίνητα τυχερών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας.

Πηγές: Reuters