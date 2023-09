Το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών

By

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, τα παραδοσιακά συστήματα πληρωμών χρειάζονται αναβάθμιση. Η παράδοση κεφαλαίων, η προβλεψιμότητα των κεφαλαίων, η ασφάλεια των συναλλαγών και οι διακανονισμοί και οι συμφωνίες είναι όλα τα πεδία που μπορούν να βελτιωθούν. Αυτό οδήγησε στην άνοδο διαφόρων καινοτομιών στον χώρο ψηφιακών πληρωμών.

Εικονικές κάρτες για εμπορικές πληρωμές, ανοιχτές τραπεζικές συναλλαγές, πληρωμές σε πραγματικό χρόνο (RTP), προγραμματιζόμενες ή έξυπνες πληρωμές, πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό (A2A) και περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται σε blockchain είναι όλα παραδείγματα αυτών καινοτομίες. Ωστόσο, τι ξεχωρίζει μια κερδοφόρα προσφορά στον χώρο ψηφιακών πληρωμών; Σύμφωνα με τον Ron Bergamesca, γενικό διευθυντή τραπεζικών λύσεων και λύσεων FinTech στην Paymentus, οι επιτυχημένες προσφορές πληρωμών πρέπει να είναι ολοκληρωμένες, εύχρηστες και γρήγορες.

Τα προγράμματα πληρωμών σε πραγματικό χρόνο έχουν κερδίσει έλξη παγκοσμίως. Η εμφάνιση της Υπηρεσίας FedNow® στις ΗΠΑ ως εναλλακτική λύση στο δίκτυο RTP έχει επεκτείνει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα δικτύων πληρωμών σε πραγματικό χρόνο. Οι πληρωμές σε πραγματικό χρόνο προσφέρουν την πρόταση αξίας για την έναρξη, την εκκαθάριση και την ολοκλήρωση πληρωμών 24/7 σε δευτερόλεπτα. Αυτό έχει ήδη γίνει ευρέως αποδεκτό σε όλο τον κόσμο, με χώρες όπως η Ταϊλάνδη να πρωτοστατούν.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη ορισμένες χώρες όπου οι πληρωμές σε πραγματικό χρόνο δεν έχουν ακόμη απογειωθεί. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για παράδειγμα, οι άμεσες πληρωμές αντιπροσώπευαν μόλις το 1.1% των συναλλαγών το 2022. Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων και των πλατφορμών πληρωμών σε πραγματικό χρόνο θα είναι ζωτικής σημασίας καθώς οι χώρες βελτιώνουν τα υπάρχοντα συστήματα και υποδομές τους.

Οι καινοτομίες στον χώρο ψηφιακών πληρωμών απαιτούν υποδομή για υιοθέτηση. Οι πληρωμές σε πραγματικό χρόνο θεωρούνται ως πρόδρομος της εμφάνισης επιλογών πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό ή πληρωμή ανά τράπεζα στην αγορά των ΗΠΑ. Επιπλέον, οι εικονικές κάρτες και οι πληρωμές A2A κερδίζουν την προσοχή για την ικανότητά τους να μειώνουν τα σφάλματα, να βελτιώνουν τη διαχείριση μετρητών και να αυξάνουν τη διαφάνεια στις εμπορικές συναλλαγές.

Παρά τη στροφή προς τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές συναλλαγές, πολλές εταιρείες εξακολουθούν να βασίζονται σε παλαιού τύπου μεθόδους πληρωμής. Οι διαδικασίες παλαιού τύπου είναι πιο επιρρεπείς στην απάτη από τις ηλεκτρονικές λύσεις, καθιστώντας την ανάγκη για καινοτομίες ψηφιακών πληρωμών ακόμη πιο εμφανή.

Καθώς το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών συνεχίζει να εξελίσσεται, είναι σημαντικό οι προσφορές πληρωμών να είναι ολοκληρωμένες, εύχρηστες και γρήγορες. Η υιοθέτηση καινοτόμων οχημάτων πληρωμών θα εξαρτηθεί από την ικανότητά τους να ξεπερνούν τις υπάρχουσες επιλογές και από το εάν η απόδοση δικαιολογεί την επένδυση σε νέες υποδομές.

Πηγές:

– «Death by Paper Cut: The Hidden Costs of Checks»

– «Commercial Payments Trades Διαδικασίες παλαιού τύπου για σύγχρονες ψηφιακές αποδόσεις»

– Συνέντευξη PYMNTS με τον Ron Bergamesca, γενικό διευθυντή τραπεζικών λύσεων και λύσεων FinTech στην Paymentus

– Συνέντευξη PYMNTS με τη Sarah Billings, ανώτερη αντιπρόεδρο, επικεφαλής πληρωμών και διεθνών λειτουργιών προϊόντων και μετασχηματισμού στην PNC

– Συνέντευξη της PYMNTS με τον Eric Shoykhet, CEO της Link Money

– Συνέντευξη PYMNTS με τον Brian Scott, επικεφαλής ανάπτυξης στο PSCU

– Συνέντευξη της PYMNTS με τον Ernest Rolfson, CEO και ιδρυτή της Finexio

– Συνέντευξη PYMNTS με τον Todd Manning, επικεφαλής εμπορικής στρατηγικής, συγχωνεύσεων και εξαγορών και συμμαχιών στην American Express