Η First Advantage αποκτά Infinite ID παρόχου βιομετρικής τεχνολογίας

Η First Advantage, πάροχος υπηρεσιών ελέγχου και επαλήθευσης ιστορικού απασχόλησης, ανακοίνωσε την απόκτηση του παρόχου τεχνολογίας βιομετρικών στοιχείων, Infinite ID, έναντι 41 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά. Η εξαγορά στοχεύει στην επέκταση του δικτύου και των προσφορών επαλήθευσης ταυτότητας της First Advantage για τους πελάτες της στις ΗΠΑ.

Η Infinite ID, με έδρα στο Hicksville της Νέας Υόρκης, είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου της ιδιωτικής επενδυτικής εταιρείας Enlightenment Capital. Η εταιρεία αναμένεται να αποφέρει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα. Ο πάροχος βιομετρικής τεχνολογίας προσφέρει εργαλεία αναγνώρισης και επαλήθευσης ταυτότητας για διάφορους τομείς, όπως η άμυνα και οι πληροφορίες, η εθνική ασφάλεια, η επιβολή του νόμου, η ασφάλεια των συνόρων, η αντιμετώπιση καταστροφών και η διαχείριση έκτακτης ανάγκης και η εταιρική ασφάλεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της First Advantage, Scott Staples, δήλωσε ότι το λογισμικό της Infinite ID συμπληρώνει τις υπάρχουσες υπηρεσίες RightID και Digital Identity Services της εταιρείας. Αυτή η εξαγορά θεωρείται ως ένα σημαντικό βήμα προς την επέκταση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και των βασικών δραστηριοτήτων της First Advantage.

Με αυτήν την εξαγορά, η First Advantage στοχεύει να ενισχύσει τις δυνατότητές της στην παροχή προηγμένων λύσεων βιομετρικής τεχνολογίας για να βοηθήσει τους εργοδότες να μειώσουν τον κίνδυνο και να διατηρήσουν τη συμμόρφωση. Ο βιομετρικός έλεγχος ταυτότητας προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας χρησιμοποιώντας μοναδικά φυσικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, αναγνώριση προσώπου ή σάρωση ίριδας, για την επαλήθευση της ταυτότητας ενός ατόμου.

Πηγές: First Advantage, Infinite ID

