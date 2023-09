By

Το πολυαναμενόμενο παιχνίδι Starfield δεν είναι μόνο γεμάτο με εκπληκτικά αξιοθέατα και καθηλωτικό gameplay, αλλά προσφέρει επίσης στους παίκτες μια πληθώρα αποστολών που πρέπει να αναλάβουν. Μία από τις εξέχουσες παράπλευρες αποστολές που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής είναι η «Πρώτη επαφή», η οποία περιλαμβάνει ένα πλοίο γεμάτο με προσαραγμένα άτομα σε τροχιά γύρω από έναν πλανήτη.

Για να ξεκινήσετε την αποστολή «Πρώτη επαφή» στο Starfield, οι παίκτες πρέπει να ταξιδέψουν στο Porrima II στο σύστημα αστέρων Porrima. Εκεί θα συναντήσουν το πλήρωμα του ECS Constant, που βρίσκονται εκτός χρόνου και τόπου. Οι θαυμαστές του Star Trek μπορούν να κάνουν παραλληλισμούς με το επεισόδιο "The Neutral Zone" από την πρώτη σεζόν του The Next Generation.

Πριν βουτήξετε στην αποστολή, συνιστάται να ολοκληρώσετε το δεύτερο μέρος μιας άλλης αποστολής που ονομάζεται "Unearthed". Αν και δεν αποτελεί προϋπόθεση για το "First Contact", το να ολοκληρώσετε το "Unearthed" παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ανθρώπινη ιστορία του παιχνιδιού, ενισχύοντας την αφηγηματική εμπειρία του "First Contact".

Μόλις φτάσουν στην τροχιά του Porrima II, οι παίκτες θα λάβουν ένα μήνυμα από ένα NPC που ονομάζεται Jiro Sugiyama, ο οποίος ζητά τη βοήθειά τους για να κατανοήσει τι συμβαίνει στο προσαραγμένο πλοίο. Μόλις οι παίκτες προσγειωθούν στο πλοίο, θα μάθουν ότι το ECS Constant είναι ένα πλοίο αποικίας που ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Γη προτού η ανθρωπότητα ανακαλύψει ταξίδια ταχύτερα από το φως. Κατά τη διάρκεια των 200 ετών, πολλές γενιές έζησαν και χάθηκαν στο πλοίο με την ελπίδα να εγκατασταθούν στο Porrima II.

Για να προχωρήσουν στην αποστολή, οι παίκτες πρέπει στη συνέχεια να κατευθυνθούν στο θέρετρο Paradiso και να παρακολουθήσουν μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Στην πορεία, θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τα διαφορετικά μέλη του πληρώματος που ζουν στο ECS Constant, συναντώντας ακόμη και μια τάξη γεμάτη παιδιά.

Μόλις φτάσουν στην αίθουσα συνεδριάσεων, οι παίκτες θα γίνουν μάρτυρες της εταιρικής μεθοδολογίας των στελεχών της Paradiso. Τους παρουσιάζονται τρεις επιλογές: να βάλουν το πλήρωμα του ECS Constant να γίνει υπάλληλος στο Porrima II, να εξοπλίσουν το πλοίο με βαρέλι, ώστε το πλήρωμα να βρει άλλο μέρος για να ζήσει ή να σκοτώσει ολόκληρο το πλήρωμα.

Για να επιλέξετε την πρώτη επιλογή, οι παίκτες πρέπει να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα υλικά και να πείσουν τον καπετάνιο του πλοίου. Η δεύτερη επιλογή περιλαμβάνει το ταξίδι στο HopeTech στον πλανήτη Polvo για την απόκτηση μονάδας grav και στη συνέχεια την προετοιμασία του ECS Constant για την εγκατάστασή του. Όσο για την τρίτη επιλογή, οι παίκτες θα συνειδητοποιήσουν σύντομα ότι τα στελέχη δεν μπορούν να σκοτωθούν οριστικά.

Το "First Contact" είναι μόνο ένα από τα συναρπαστικά side quest στο Starfield που βυθίζει τους παίκτες σε ένα πλούσιο και δυναμικό σύμπαν. Με τις συναρπαστικές ιστορίες και τις ποικίλες επιλογές του, το παιχνίδι προσφέρει ώρες ψυχαγωγίας στους λάτρεις του είδους επιστημονικής φαντασίας.

Πηγές:

– Παιχνίδι Starfield, που αναπτύχθηκε από την Bethesda Studios