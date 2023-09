Η The Orchard προσλαμβάνει Διευθυντή Ψηφιακού Λογαριασμού για DSP του Ηνωμένου Βασιλείου

By

Η Orchard, μια κορυφαία εταιρεία διανομής μουσικής, αναζητά έναν Digital Account Manager για τη διαχείριση βασικών σχέσεων με βρετανικούς παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών (DSP) όπως η Apple, η Amazon και η VEVO. Ο ρόλος περιλαμβάνει τη στενή συνεργασία με τις ομάδες διαχείρισης ετικετών και μάρκετινγκ για τη δημιουργία συναρπαστικών καμπανιών περιεχομένου για καλλιτέχνες και ετικέτες, καθώς και τη διαχείριση καθημερινών σχέσεων με ψηφιακά καταστήματα λιανικής.

Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την προώθηση τοποθετήσεων σε playlist και συνεργατικές καμπάνιες μάρκετινγκ, καθώς και τη διατήρηση σχέσεων με ψηφιακούς λιανοπωλητές, παρακολουθώντας συσκέψεις, εκδηλώσεις και συναυλίες. Επιπλέον, ο Digital Account Manager θα ιεραρχήσει και θα αναλύσει το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας για να καλύψει τις ανάγκες των δισκογραφικών και των καλλιτεχνών και θα κοινοποιήσει την ανάλυση και τα αποτελέσματα στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει πάνω από δύο χρόνια εμπειρία στη μουσική βιομηχανία, ισχυρή γνώση κορυφαίων ψηφιακών πλατφορμών λιανικής και καλή κατανόηση της στρατηγικής πωλήσεων. Προτιμάται η εμπειρία επικοινωνίας με λογαριασμούς λιανικής ή πλατφόρμες ψηφιακού μάρκετινγκ, μαζί με άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, σε βάθος κατανόηση του τοπίου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ισχυρές αναλυτικές ικανότητες. Απαιτείται επίσης εξοικείωση με Excel, PowerPoint και Word.

Το Orchard προσφέρει την ευκαιρία να συνεισφέρετε στο δημιουργικό ταξίδι σε μια παγκόσμια σκηνή, με ένα σύγχρονο, ποικιλόμορφο και καινοτόμο περιβάλλον εργασίας. Παρέχουν επίσης επενδύσεις στη μάθηση και την ανάπτυξη, καθώς και μια σειρά από οφέλη, όπως ιδιωτική ιατρική κάλυψη, ένα γενναιόδωρο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ασφάλιση ζωής και προστασία εισοδήματος.

Σχετικά με το The Orchard:

Η The Orchard είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία διανομής μουσικής, βίντεο και ταινιών και ένα κορυφαίο δίκτυο πολλαπλών καναλιών που δραστηριοποιείται παγκοσμίως. Η ολιστική προσέγγισή τους στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, σε συνδυασμό με την κορυφαία στον κλάδο τεχνολογία και λειτουργίες, ενισχύει την απήχηση και τα έσοδα σε ψηφιακά, φυσικά και κινητά καταστήματα. Το The Orchard, το οποίο ιδρύθηκε το 1997, ενδυναμώνει τις επιχειρήσεις και τους δημιουργούς στον κλάδο της ψυχαγωγίας.

