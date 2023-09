Αντιμετώπιση θορυβωδών γειτόνων: Τι μπορείτε να κάνετε νόμιμα;

By

Το να μένετε δίπλα σε γείτονες που υπόκεινται σε εκτεταμένες ανακαινίσεις στα κτίρια της φάρμας τους μπορεί να είναι ενοχλητικό και να προκαλέσει προβλήματα υγείας στην οικογένειά σας. Ο συνεχής θόρυβος και η αναστάτωση μπορεί να είναι ενοχλητική, ειδικά αν έχετε μικρά παιδιά και προσπαθείτε να απολαύσετε τον ωραίο καιρό έξω.

Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζετε την κατάσταση διατηρώντας παράλληλα καλές σχέσεις με τους γείτονές σας. Μια νομική επιλογή που έχετε είναι να βασιστείτε στον νόμο της Ενόχλησης, ο οποίος αναφέρεται σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που αδικαιολόγητα παρεμβαίνει στα δικαιώματα ενός άλλου ατόμου που σχετίζονται με την απόλαυση της περιουσίας του. Το δικαστήριο θα αναλύσει εάν η παρέμβαση είναι ουσιαστική και θα καθορίσει τι είναι λογικό να περιμένουμε μεταξύ των γειτόνων.

Κατά την αξιολόγηση της καταγγελίας όχλησης, λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες. Το επίπεδο θορύβου που μπορεί να κριθεί λογικό σε ένα κέντρο της πόλης διαφέρει από αυτό στα προάστια ή την ύπαιθρο. Δυστυχώς, δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός του θορύβου που ισοδυναμεί με ενόχληση, αλλά ο νόμος του 1992 για την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος ορίζει ότι ο θόρυβος γίνεται ενοχλητικός όταν είναι «τόσο δυνατός, τόσο συνεχής, τόσο επαναλαμβανόμενος, τέτοιας διάρκειας ή έντασης ή εμφανίζεται σε τέτοιες στιγμές για να δώσει εύλογη αιτία για ενόχληση».

Η διάρκεια της παρέμβασης είναι επίσης ένας παράγοντας που εξετάζεται από τα δικαστήρια. Γενικά, όσο περισσότερο διαρκεί η παρέμβαση, τόσο πιο πιθανό είναι να θεωρηθεί παράλογη. Η τήρηση αρχείου για το πότε εμφανίζεται ο θόρυβος και πώς έχει επηρεάσει, μπορείτε να ενισχύσετε την περίπτωσή σας.

Επιπλέον, μπορείτε να ελέγξετε online για να δείτε εάν οι γείτονές σας έλαβαν πολεοδομική άδεια για τις ανακαινίσεις τους. Η πολεοδομική άδεια συχνά περιλαμβάνει όρους σχετικά με το θόρυβο και τους χρόνους κατασκευής. Οι μη εξουσιοδοτημένες αναπτύξεις, αυτές που πραγματοποιούνται χωρίς πολεοδομική άδεια, ενδέχεται να υπόκεινται σε ενέργειες επιβολής από την πολεοδομική αρχή, όπως η απαίτηση αφαίρεσης ή τροποποίησης της δομής.

Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια, καλό είναι να προσεγγίσετε τον γείτονά σας και να προσπαθήσετε να βρείτε μια λύση φιλικά. Η σαφής επικοινωνία και κατανόηση μπορεί συχνά να οδηγήσει σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και για τα δύο μέρη.

Πηγή: Stephen Coppinger, Solicitor at Walsh & Partners, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork