Η σημασία ενός ρυθμιστικού Sandbox των ΗΠΑ για την καινοτομία κρυπτογράφησης

Η Επίτροπος Caroline D. Pham της Επιτροπής εμπορικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) μίλησε πρόσφατα στο Cato Institute, τονίζοντας την ανάγκη για ένα ρυθμιστικό sandbox των ΗΠΑ για τις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Τόνισε τη σημασία της παραμονής μπροστά από την καμπύλη σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κλάδο και εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την προσέγγιση «περιμένετε και δείτε» από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την τεχνολογία blockchain και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Στις παρατηρήσεις της, η Επίτροπος Pham πρότεινε την έναρξη του πρώτου πιλοτικού προγράμματος των ΗΠΑ για τις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Πρότεινε ότι αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα θα χρησιμεύσει ως ρυθμιστικό sandbox για τη δοκιμή, τη συλλογή δεδομένων και την εξέταση της καινοτομίας σε ένα ασφαλές πλαίσιο σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς και προστασίες.

Ο Επίτροπος Pham επεσήμανε ότι άλλες δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη υιοθετήσει ρυθμιστικά sandboxes για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την πρόοδο. Τόνισε την ανάγκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες να λάβουν προληπτικά μέτρα και να παράσχουν κανονιστική σαφήνεια για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν ισχυρά προστατευτικά κιγκλιδώματα. Ανέφερε ότι ήταν η πρώτη ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ που πρότεινε ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για υπεύθυνες αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και υποστήριξε ότι η CFTC θα χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα εξουσία της για την υποστήριξη της καινοτομίας.

Για την αντιμετώπιση των απαιτητικών νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα ρυθμιστικά sandboxes σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ο Επίτροπος Pham πρότεινε τη χρήση πιλοτικών προγραμμάτων. Τόνισε την επιτυχία των πιλοτικών προγραμμάτων στο παρελθόν και την αποτελεσματικότητά τους στην ασφαλή εξερεύνηση νέων προϊόντων και στις εξελισσόμενες δομές της αγοράς. Με τη στρατηγική εισαγωγή και βελτίωση νέων πρωτοβουλιών, τα πιλοτικά προγράμματα μπορούν να συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και στη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιτυχίας.

Ο Επίτροπος Pham συνέστησε στην CFTC να ξεκινήσει μια πιλοτική πρωτοβουλία για τις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για να διασφαλίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν μπροστά από την καμπύλη. Τόνισε την ανάγκη να συλλεχθούν δεδομένα, να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων πιλοτικών προγραμμάτων και να αναπτυχθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και το tokenization. Με αυτόν τον τρόπο, η CFTC μπορεί να διατηρήσει την εντολή της για την προώθηση ανοιχτών, διαφανών, ανταγωνιστικών και οικονομικά υγιών αγορών.

Εν κατακλείδι, οι παρατηρήσεις του Επιτρόπου Pham τονίζουν τη σημασία ενός ρυθμιστικού sandbox των ΗΠΑ για την καινοτομία κρυπτογράφησης. Με την έναρξη ενός πιλοτικού προγράμματος για τις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές πλαίσιο για αναδυόμενες τεχνολογίες και δομές αγοράς εντός των υφιστάμενων κανονισμών και προστασιών, διασφαλίζοντας οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά.

Πηγές:

– Παρατηρήσεις της Επιτρόπου CFTC Caroline D. Pham πριν από το Cato Institute, Staying Ahead of the Curve: Crypto Regulation and Competitiveness