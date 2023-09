By

Το National Hockey League (NHL) και το NHL Network ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους με τους Los Angeles Kings για την τέταρτη σεζόν της all-access ντοκιμαντέρ preseason τους, Behind The Glass. Αυτή η σειρά τριών μερών, που παράγεται από το NHL Network σε συνεργασία με την NHL Productions, θα προσφέρει μια ματιά στα παρασκήνια της έντασης, του δράματος και του ανταγωνισμού μιας preseason του NHL μέσα από το φακό του δύο φορές Stanley Cup Champion Kings.

Η επερχόμενη σεζόν του Behind The Glass θα περιλαμβάνει το ταξίδι των Kings στο Νότιο Ημισφαίριο καθώς παίζουν εναντίον των Arizona Coyotes στη Μελβούρνη της Αυστραλίας για το 2023 NHL Global Series. Αυτοί θα είναι οι πρώτοι αγώνες NHL που παίζονται στην Αυστραλία, προσθέτοντας ενθουσιασμό στη σειρά. Οι παίκτες θα έχουν μικρόφωνο και θα εμφανίζονται μακριά από το παγοδρόμιο, προσφέροντας στους θαυμαστές απαράμιλλο περιεχόμενο καθώς ανταγωνίζονται για τη θέση τους στο ρόστερ και προετοιμάζονται για την έναρξη της κανονικής περιόδου.

Μετά από δύο διαδοχικές θέσεις στα Playoff του Stanley Cup, οι Kings έχουν αυξήσει τις προσδοκίες για τη διοργάνωση. Το Behind The Glass θα επικεντρωθεί στον αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή της ομάδας, Rob Blake, και τον επικεφαλής προπονητή Todd McLellan, καθώς οδηγούν την ομάδα σε όλο το προπονητικό στρατόπεδο και διαμορφώνουν το όραμα για έναν αιώνιο υποψήφιο για το Stanley Cup. Η σειρά θα περιλαμβάνει επίσης βασικούς παίκτες όπως ο νεοαποκτηθείς σέντερ Pierre-Luc Dubois, οι ανερχόμενοι σταρ Adrian Kempe και Kevin Fiala και οι βετεράνοι βασικοί παίκτες Anze Kopitar και Drew Doughty. Ο Πρόεδρος της ομάδας Luc Robitaille θα προσφέρει μοναδικές πληροφορίες για το τι σημαίνει να είσαι Βασιλιάς.

Το Behind The Glass έκανε πρεμιέρα για πρώτη φορά το 2018, προσφέροντας στους θαυμαστές μια άνευ προηγουμένου ματιά στην preseason του NHL μέσα από τα μάτια των New Jersey Devils. Από τότε, η σειρά εμφανίζει τους Philadelphia Flyers και τους Nashville Predators. Η φετινή έκδοση θα αυξήσει τα στοιχήματα με το διεθνές ταξίδι στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν να δουν αποκλειστικό μπόνους περιεχόμενο και κλιπ από κάθε επεισόδιο του Behind The Glass που μοιράζεται σε πλατφόρμες ψηφιακών και κοινωνικών μέσων χρησιμοποιώντας το hashtag #BehindTheGlass. Επιπλέον, κάθε επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα YouTube του NHL, προσφέροντας στους θαυμαστές περισσότερες ευκαιρίες να ασχοληθούν με τη σειρά.

Behind The Glass: Το Los Angeles Kings Training Camp υπόσχεται να φέρει τους οπαδούς πιο κοντά στο παιχνίδι και να προσφέρει μια μοναδική και ασυναγώνιστη προοπτική για την ομάδα και την preseason. Με άνευ προηγουμένου πρόσβαση, αυτό το ντοκιμαντέρ είναι βέβαιο ότι θα ενθουσιάσει τους θαυμαστές καθώς περιμένουν την επερχόμενη σεζόν του NHL.

