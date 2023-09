Πώς να στρατολογήσετε τη Minthara χωρίς να σκοτώσετε στο Baldur's Gate 3

By

Ένα από τα δημοφιλή NPC στο Baldur's Gate 3 είναι η Minthara, το Dark Elf που έχει ορκιστεί την πίστη της στο Absolute. Πολλοί παίκτες ήταν πρόθυμοι να τη στρατολογήσουν ως μια ρομαντική σύντροφο, αλλά για να το κάνουν, έπρεπε να ολοκληρώσουν μια αποστολή που περιελάμβανε πολλές δολοφονίες. Ωστόσο, ένας έξυπνος παίκτης ανακάλυψε μια μέθοδο για να στρατολογήσει τη Minthara χωρίς να αφαιρέσει ζωές.

Συνήθως, για να έρθει η Minthara στο πλευρό σας, θα πρέπει να ολοκληρώσετε μια αποστολή που σας δίνει για να σφάξετε όλους στο Emerald Grove. Αυτό θα περιλάμβανε μια φρικτή συνάντηση με Tieflings και Druids, με τη βοήθεια των στρατευμάτων καλικάντζαρων του Minthara. Ωστόσο, ο χρήστης του Reddit Wulfrinnan μοιράστηκε μια μέθοδο στρατολόγησης της Minthara «αθώα».

Σύμφωνα με τη μέθοδο του Wulfrinnan, θα πρέπει πρώτα να μιλήσετε στα παιδιά Tiefling της συμμορίας του Mol για την κλοπή του είδωλου των Δρυιδών. Στη συνέχεια, κλέψτε το είδωλο χρησιμοποιώντας stealth για να αποτρέψετε τη διεξαγωγή του τελετουργικού. Αυτό θα πυροδοτούσε μια μάχη μεταξύ των Tieflings και των Druids, στην οποία θα έπρεπε είτε να τρέξεις είτε να βγεις κρυφά. Στη συνέχεια, αναφέρετε τη θέση του άλσους στη Minthara, και όταν επιστρέψετε και οι δύο, θα βρείτε όλους τους υπερασπιστές νεκρούς. Αυτό θα σας επιτρέψει να στρατολογήσετε τη Minthara αργότερα στο παιχνίδι χωρίς να χρειαστεί να σκοτώσετε κανέναν.

Αν και αυτή η μέθοδος μπορεί να φαίνεται αθώα στην επιφάνεια, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εξακολουθεί να περιλαμβάνει χειραγώγηση και εξαπάτηση. Θυμίζει παρόμοιες ηθικά διφορούμενες επιλογές σε άλλα RPG όπως το Star Wars: Knights of the Old Republic. Ωστόσο, αν προτιμάτε να παίξετε ως χαρακτήρας που προσπαθεί να κρατήσει τα χέρια του καθαρά, αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι μια χρήσιμη αποφυγή στο Baldur's Gate 3.

