Το Apple TV Plus αντιμετωπίζει το Godzilla με το Trailer του Monarch: Legacy of Monsters

Το Apple TV Plus συνεχίζει το σερί επιτυχιών του με το ντεμπούτο του πρώτου τρέιλερ για το Monarch: Legacy of Monsters. Η σειρά σηματοδοτεί την εισβολή της Apple στον κόσμο του Godzilla, υποσχόμενη να προσφέρει μια πραγματικά καλή τηλεοπτική μεταφορά του δημοφιλούς franchise τεράτων.

Το Monarch: Legacy of Monsters διαδραματίζεται στο MonsterVerse του Lionsgate, το οποίο ξεκίνησε με την επανεκκίνηση του Godzilla το 2014 και περιλαμβάνει ταινίες όπως το Kong: Skull Island, το Godzilla: King of the Monsters και το Godzilla vs. Kong. Πριν το franchise επιστρέψει στις αίθουσες τον επόμενο χρόνο, η τηλεοπτική σειρά στοχεύει να καλύψει ορισμένα κενά στην ιστορία του Godzilla.

Η ιστορία ακολουθεί τον αξιωματικό του στρατού Lee Shaw, που απεικονίζεται από τον Wyatt Russell στα νεότερα του χρόνια και τον Kurt Russell (ο πατέρας του Wyatt) ως παλαιότερη εκδοχή του. Ο Lee συνεργάζεται με την οργάνωση τέρατα Monarch και αργότερα προσπαθεί να προειδοποιήσει τον κόσμο για τους κινδύνους που έχει δει. Μαζί με τον Λι, ένας αδελφός και μια αδερφή αποκαλύπτουν μυστικά για τον Monarch, προσθέτοντας άλλο ένα στρώμα ίντριγκας στην πλοκή.

Ενώ πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή της σειράς παραμένουν άγνωστες, το τρέιλερ σίγουρα εντυπωσιάζει όσον αφορά τα οπτικά και την κλίμακα. Το Monarch: Legacy of Monsters φαίνεται να είναι στο ίδιο επίπεδο με το μεγαλείο των ταινιών MonsterVerse, προβάλλοντας εντυπωσιακά τέρατα, συναρπαστικά σκηνικά και ένα συναρπαστικό κοντινό πλάνο του Godzilla.

Η Apple προφανώς δεν γλίτωσε έξοδα για να ζωντανέψει αυτή την επική σειρά. Οι τιμές παραγωγής που εμφανίζονται υποδεικνύουν μια δέσμευση για απονομή δικαιοσύνης στο αγαπημένο franchise Godzilla. Αν και υπάρχει πάντα η πιθανότητα απογοήτευσης, με βάση όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, έχει τη δυνατότητα να γίνει μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές εκπομπές του 2023.

Το Monarch: Legacy of Monsters πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Νοεμβρίου στο Apple TV Plus.

