Ο ιστότοπος του Apple Store τίθεται εκτός σύνδεσης πριν από την κυκλοφορία του iPhone 15

Ο ιστότοπος του Apple Store τέθηκε προσωρινά εκτός σύνδεσης το πρωί της Τρίτης, λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του iPhone 15. Η σελίδα προορισμού εμφάνιζε ένα μήνυμα που έλεγε ότι ο ιστότοπος υπόκειται σε ενημερώσεις και παρότρυνε τους επισκέπτες να το ελέγξουν ξανά σύντομα. Ένα μπλε και γκρι κινούμενο λογότυπο της Apple, που σχετίζεται επίσης με την εκδήλωση κυκλοφορίας του iPhone 15, εμφανίστηκε μαζί με έναν λειτουργικό σύνδεσμο προς τη ζωντανή ροή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Tim Cook, πρόκειται να αποκαλύψει την πιο πρόσφατη έκδοση του κορυφαίου προϊόντος της εταιρείας στη 1:15 ET από το Steve Jobs Theatre του Apple Park. Παραμένει ασαφές εάν η κατάρρευση της ιστοσελίδας ήταν αποτέλεσμα του συντριπτικού ενδιαφέροντος για το iPhone XNUMX ή εάν η Apple κάνει αλλαγές στην ηλεκτρονική της αγορά.

Το iPhone 15 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, με τρία μοντέλα διαθέσιμα σε διαφορετικές τιμές. Η τυπική έκδοση θα ξεκινά από 799 $, ενώ η επιλογή Pro Max θα κοστίζει 1,099 $. Μια αξιοσημείωτη αλλαγή στο iPhone 15 είναι η υιοθέτηση μιας τυπικής θύρας φόρτισης USB-C, σύμφωνα με την εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μια απομάκρυνση από την αποκλειστική θύρα φόρτισης Lightning της Apple.

Οι φήμες γύρω από το iPhone 15 περιλαμβάνουν την εισαγωγή ενός «κουμπιού δράσης», το οποίο θα παρέχει στους χρήστες γρήγορη πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και ρυθμίσεις χωρίς να ξεκλειδώνουν τη συσκευή ή να πλοηγούνται στις εφαρμογές. Αν και οι λεπτομέρειες είναι σπάνιες, οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό το κουμπί θα μπορούσε να διαφοροποιήσει το iPhone 15 Pro από τα προηγούμενα μοντέλα.

Η Apple παρουσιάζει συνήθως ένα νέο προϊόν το φθινόπωρο και το iPhone 14 κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Η μετοχή της εταιρείας, η οποία πρόσφατα έφτασε σε κεφαλαιοποίηση ρεκόρ 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, παρουσίασε μια μικρή πτώση κατά τη διάρκεια των πρωινών συναλλαγών της Τρίτης.

