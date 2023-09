Το Atlanta Journal-Constitution καλωσορίζει την Imani Dennis και την Abbey Edmonson στην Digital Team

By

Το Atlanta Journal-Constitution (AJC) είναι ενθουσιασμένο που ανακοινώνει την προσθήκη των Imani Dennis και Abbey Edmonson στην ψηφιακή του ομάδα. Ως ειδικοί στο περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντένις και ο Έντμονσον θα είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό των κοινωνικών πλατφορμών της αίθουσας σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Twitter και Instagram. Θα συνεργαστούν για να αναδείξουν την κορυφαία δημοσιογραφία του AJC και να δημιουργήσουν ελκυστικό ψηφιακό περιεχόμενο.

Η Imani Dennis ήταν πολύτιμη συνεισφέρουσα στο AJC ως ελεύθερος επαγγελματίας και τώρα θα ενταχθεί στην ομάδα με πλήρη απασχόληση. Πριν γίνει μέλος της εφημερίδας, εργάστηκε ως φθινοπωρινή ψηφιακή ασκούμενη το 2020, αποκτώντας εμπειρία στη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την επεξεργασία αρχικής σελίδας ιστοτόπων και τη δημιουργία ενημερωτικών δελτίων. Ο Ντένις έπαιξε επίσης κρίσιμο ρόλο στην κάλυψη των ιστορικών Προεδρικών Εκλογών του 2020. Η αφοσίωσή της και το εντυπωσιακό της έργο αναγνωρίστηκαν με βραβεία όπως η 2η θέση Καλύτερης Ψυχαγωγικής Μουσικής στα βραβεία GSPA 2020 Better Newspaper Honors Awards.

Η Abbey Edmonson, με πτυχίο Master of Fine Arts στη συγγραφή από το Savannah College of Art and Design, φέρνει τα δημιουργικά της ταλέντα στην ομάδα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της AJC. Προηγουμένως εργάστηκε ως βοηθός σύνταξης για τα Invitation Magazines και υπηρέτησε ως δημιουργική διευθύντρια για το Atlanta Legacy Trail. Τα ενδιαφέροντα του Έντμονσον εκτείνονται πέρα ​​από τη συγγραφή. αφιερώνει επίσης τον ελεύθερο χρόνο της εικονογραφώντας κινούμενα σχέδια και πορτρέτα.

Το Atlanta Journal-Constitution είναι ένας εξέχων ειδησεογραφικός οργανισμός στα νοτιοανατολικά που εστιάζει σε τοπικά θέματα, καλύπτοντας τις πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις, την οικονομία, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό. Η αφοσιωμένη ομάδα δημοσιογράφων του προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια, να προστατεύσει το δικαίωμα του κοινού να γνωρίζει και να ζητήσει από τους ηγέτες της κοινότητας υπεύθυνους για τις πράξεις τους. Με μια πλούσια ιστορία που χρονολογείται από την ίδρυση του Συντάγματος της Ατλάντα το 1868 και του The Atlanta Journal το 1883, το AJC έχει καθιερωθεί ως μια αξιόπιστη πηγή αξιόπιστης, σε βάθος δημοσιογραφίας.

Πηγή: The Atlanta Journal-Constitution