Πού θα βρείτε γυαλιά ηλιακής έκλειψης για την επερχόμενη έκλειψη Ηλίου

By

Μια ηλιακή έκλειψη θα είναι ορατή σε όλη την Αμερική το Σάββατο, 14 Οκτωβρίου. Θα είναι μια μερική έκλειψη Ηλίου για τους περισσότερους, με μόνο μερικές τοποθεσίες να βιώνουν μια δακτυλιοειδή έκλειψη, γνωστή και ως έκλειψη «δακτυλίου φωτιάς». Ανεξάρτητα από αυτό, είναι σημαντικό να προστατεύετε τα μάτια σας όταν βλέπετε την έκλειψη. Τα γυαλιά ηλίου δεν είναι ασφαλή για άμεση θέαση του ήλιου. Λοιπόν, πού μπορείτε να βρείτε γυαλιά έκλειψης ηλίου; Εδώ είναι μερικές επιλογές.

Εάν θέλετε να αγοράσετε ασφαλή εξοπλισμό παρακολούθησης ηλιακής ενέργειας μέσω Διαδικτύου, υπάρχει ακόμη χρόνος, αλλά οι προμήθειες εξαντλούνται, οπότε ενεργήστε γρήγορα. Επιπλέον, υπάρχουν πέντε εκατομμύρια ζεύγη γυαλιών ηλιακής προστασίας που διανέμονται δωρεάν σε 10,000 βιβλιοθήκες σε όλες τις ΗΠΑ ως μέρος του έργου Solar Eclipse Activities for Libraries.

Για να βρείτε μια βιβλιοθήκη κοντά σας που μπορεί να προσφέρει δωρεάν γυαλιά έκλειψης ηλίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν διαδραστικό χάρτη που παρέχεται από το έργο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα γυαλιά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα την ημέρα της έκλειψης, επομένως είναι καλύτερο να έρθετε σε επαφή με τη βιβλιοθήκη σας το συντομότερο δυνατό.

Μια άλλη επιλογή είναι να επικοινωνήσετε με μουσεία επιστήμης, πλανητάρια ή να παρακολουθήσετε κοινοτικές εκδηλώσεις όπου μπορούν να διανεμηθούν δωρεάν ποτήρια. Ένα έργο που χρηματοδοτείται από τη NASA με την ονομασία Astronomical Society of the Pacific έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο πρεσβευτών Eclipse που θα διανέμουν γυαλιά σε αυτές τις εκδηλώσεις, με επίκεντρο τις υποεξυπηρετούμενες κοινότητες.

Εάν προτιμάτε να αγοράσετε γυαλιά ηλιακής έκλειψης, η Αμερικανική Αστρονομική Εταιρεία έχει παράσχει μια λίστα με επαληθευμένους προμηθευτές. Αναζητήστε γυαλιά από κατασκευαστές όπως η American Paper Optics και η Rainbow Symphony και βεβαιωθείτε ότι πληρούν το διεθνές πρότυπο ασφάλειας ISO 12312-2.

Θυμηθείτε, ανεξάρτητα από την τοποθεσία σας, όλοι θα πρέπει να φοράνε γυαλιά έκλειψης ηλίου για να δουν με ασφάλεια την εκδήλωση. Απολαύστε την έκλειψη και θυμηθείτε να προστατεύετε τα μάτια σας.

αναφορές:

– Έργο Solar Eclipse Activities for Libraries

– Astronomical Society of the Pacific

– Λίστα Προμηθευτών Ασφαλών Ηλιακών Φίλτρων και Προβολέων της Αμερικανικής Αστρονομικής Εταιρείας