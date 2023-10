Η άνοδος και η πτώση της βιοπεριοχής Malvinoxhosan στη Νότια Αφρική

Μια πρόσφατη μελέτη με τίτλο «The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole», που δημοσιεύτηκε στο Earth-Science Reviews, διερευνά την εξαφάνιση των θαλάσσιων ζώων κατά την Πρώιμη Μέση Δεβονική περίοδος. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από ένα θερμότερο κλίμα και υψηλότερα επίπεδα της θάλασσας, με μια μεγάλη στεριά που ονομάζεται Gondwana που βρίσκεται κοντά στο Νότιο Πόλο.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Δρ Cameron Penn-Clarke, συνέλεξαν και ανέλυσαν σημαντικό αριθμό απολιθωμάτων για να κατανοήσουν την προέλευση και την εξαφάνιση της χλωρίδας Malvinoxhosan, μιας ομάδας θαλάσσιων ζώων που ευδοκιμούσαν σε πιο δροσερά νερά και περιλάμβαναν διάφορους τύπους οστρακοειδών. Μέσω προηγμένων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, εντόπισαν ξεχωριστά στρώματα στους αρχαίους βράχους, καθένα από τα οποία εμφανίζει μείωση στον αριθμό των ειδών θαλάσσιων ζώων με την πάροδο του χρόνου.

Η μελέτη αποκάλυψε ότι η μείωση της χλωρίδας του Malvinoxhosan συσχετίστηκε με τις αλλαγές στα επίπεδα της θάλασσας και του κλίματος. Καθώς το κλίμα ζεσταινόταν, τα εξειδικευμένα θαλάσσια ζώα Malvinoxhosan με δροσερό νερό εξαφανίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από πιο γενικά είδη προσαρμοσμένα σε θερμότερα νερά. Η μετατόπιση της στάθμης της θάλασσας διέκοψε τα φυσικά εμπόδια των ωκεανών, επιτρέποντας τη ροή θερμότερων υδάτων από περιοχές πιο κοντά στον ισημερινό και οδηγώντας στον αποικισμό των ειδών των θερμότερων υδάτων.

Η εξαφάνιση της βιοποικιλότητας Malvinoxhosan είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση των πολικών οικοσυστημάτων, από τα οποία η βιοποικιλότητα δεν ανέκαμψε ποτέ. Η έρευνα υποδηλώνει ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις των αλλαγών στο επίπεδο της θάλασσας και της θερμοκρασίας ήταν οι κύριοι παράγοντες πίσω από αυτό το γεγονός εξαφάνισης. Δεν είναι ακόμα βέβαιο εάν αυτό το γεγονός εξαφάνισης συσχετίζεται με άλλα κατά την πρώιμη-μέση Devonian περίοδο, καθώς λείπουν τα ηλικιακά συμπεράσματα.

Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης την ευπάθεια των πολικών περιβαλλόντων και των οικοσυστημάτων στις αλλαγές της στάθμης της θάλασσας και της θερμοκρασίας. Η κατανόηση των προηγούμενων γεγονότων εξαφάνισης μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για την τρέχουσα κρίση βιοποικιλότητας που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

