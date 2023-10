V0610 Virgo: Ένα δυαδικό σύστημα επαφής χαμηλής μάζας

Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από αστρονόμους από το έργο Binary Systems of South and North (BSN) έδωσε νέες ιδέες για το V0610 Virgo, ένα μακρινό δυαδικό αστέρι. Δημοσιεύτηκε στον διακομιστή προεκτύπωσης arXiv, η ερευνητική εργασία αποκαλύπτει ότι το V0610 Virgo είναι ένα δυαδικό σύστημα επαφής χαμηλής μάζας.

Τα δυαδικά συστήματα επαφής, γνωστά και ως δυαδικά δυαδικά συστήματα τύπου W Ursae Majoris (τύπου W UMA), είναι δυαδικά συστήματα αστεριών που αποτελούνται από δύο νάνους αστέρες σε επαφή μεταξύ τους. Έχουν μικρή τροχιακή περίοδο και παρουσιάζουν συνεχείς διακυμάνσεις φωτός. Αυτά τα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την αστρική εξέλιξη.

Το V0610 Virgo, που βρίσκεται περίπου 1,560 έτη φωτός μακριά από τη Γη, είναι ένα δυαδικό σύστημα έκλειψης με φαινομενικό μέγεθος 13.3 mag. Το σύστημα έχει μια τροχιακή περίοδο περίπου οκτώ ωρών.

Χρησιμοποιώντας φωτομετρικές παρατηρήσεις, η ομάδα αστρονόμων με επικεφαλής τον Ailar Alizadehsabegh του BSN ανέλυσε το V0610 Virgo. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι το δυαδικό σύστημα αποτελείται από δύο αστέρια παρόμοιου μεγέθους και μάζας. Το θερμότερο αστέρι, που ταξινομείται ως φασματικός τύπος G3, έχει ακτίνα περίπου 0.735 ηλιακές ακτίνες και μάζα 0.4 ηλιακές μάζες. Το ψυχρότερο αστέρι, που ταξινομείται ως φασματικός τύπος G8, έχει ακτίνα περίπου 0.741 ηλιακές ακτίνες και μάζα 0.399 ηλιακές μάζες.

Η μελέτη ταξινόμησε το V0610 Virgo ως δυαδικό σύστημα επαφής χαμηλής μάζας με λόγο μάζας 0.998. Το σύστημα έχει συντελεστή fillout 0.085 και κλίση 70.65 μοίρες. Οι φωτεινότητες του θερμότερου και του ψυχρότερου αστέρα βρέθηκαν να είναι 0.55 και 0.43 ηλιακές φωτεινότητες, αντίστοιχα.

Η μελέτη σημείωσε επίσης ότι η τάση διακύμανσης της τροχιακής περιόδου στο V0610 Virgo είναι σε μείωση, κάτι που είναι χαρακτηριστικό για δυαδικά συστήματα επαφής χαμηλής μάζας. Αυτά τα δυαδικά συγκροτήματα συχνά σχηματίζουν έναν δίσκο που θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι μια τοποθεσία για το σχηματισμό πλανητών, με ηλικία μικρότερη από αυτή των άστρων ξενιστή. Περαιτέρω παρατηρήσεις του V0610 Virgo προτείνονται για να καθοριστεί εάν αυτό το σύστημα θα μπορούσε να είναι μια πιθανή γενέτειρα για εξωηλιακούς πλανήτες.

