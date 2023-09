Χρήση γυροσκόπιου για τη μέτρηση των διακυμάνσεων στην περιστροφή της γης

Μια ομάδα επιστημόνων ανέπτυξε έναν νέο τρόπο για να μετρήσει τις διακυμάνσεις στην περιστροφή της Γης χρησιμοποιώντας ένα γυροσκόπιο. Οι ερευνητές, με έδρα το Γεωδαιτικό Παρατηρητήριο Wettzell της Γερμανίας, δημιούργησαν μια κοιλότητα λέιζερ μήκους 16 μέτρων, γνωστή ως «G», που λειτουργεί ως γυροσκόπιο τύπου δακτυλίου. Στο εσωτερικό, διπλές ακτίνες λέιζερ που ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις αλληλεπιδρούν για να δημιουργήσουν ένα μοτίβο παρεμβολής. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι καθώς η Γη περιστρέφεται, οι διακυμάνσεις του ρυθμού ταχύτητάς της αντανακλώνται στο μοτίβο παρεμβολής. Αναλύοντας το μοτίβο παρεμβολών, οι ερευνητές μπόρεσαν να υπολογίσουν την απόσταση που διανύθηκε από ένα δεδομένο σημείο στη Γη σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Στη μελέτη τους που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Photonics, οι ερευνητές δοκίμασαν την απόδοση του γυροσκόπιου σε περίοδο τεσσάρων μηνών και μπόρεσαν να μετρήσουν τη διάρκεια μιας δεδομένης ημέρας μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αυτό το επίπεδο ακρίβειας είναι πολύ μεγαλύτερο από τις προηγούμενες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της περιστροφής της Γης και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πιο ακριβών γεωφυσικών μοντέλων για παγκόσμιες μεταφορές.

Τα ευρήματα της ομάδας συζητήθηκαν από την Caterina Cimminelli και τον Giuseppe Brunetti σε ένα άρθρο News & Views που δημοσιεύτηκε επίσης στο Nature Photonics. Οι ερευνητές πρότειναν ότι αυτή η νέα μέθοδος μέτρησης του μήκους της ημέρας, σε συνδυασμό με τις παραλλαγές της, θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτιωμένα γεωφυσικά μοντέλα, τα οποία έχουν ευρείες εφαρμογές σε τομείς όπως η κλιματική επιστήμη και η πλοήγηση. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να παρέχει πιο ακριβείς περιγραφές της διάρκειας μιας ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την περιστροφή της Γης, όπως η έλξη του φεγγαριού, τα ωκεάνια ρεύματα και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Συνολικά, αυτή η νέα προσέγγιση που βασίζεται στο γυροσκόπιο υπόσχεται την προώθηση της κατανόησής μας για την περιστροφή της Γης και τις επιπτώσεις της σε διάφορα γεωφυσικά φαινόμενα.

Πηγές:

– K. Ulrich Schreiber et al, Variations in the Earth's rotation rate μετρημένο με συμβολόμετρο δακτυλίου λέιζερ, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x

– Caterina Ciminelli et al, Το γυροσκόπιο λέιζερ παρακολουθεί με ακρίβεια την περιστροφή της Γης, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y