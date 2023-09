Η Αυστραλία αναπτύσσει διαγνωστικό εργαλείο βασισμένο σε CRISPR για την ανίχνευση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων

Ερευνητές στην Αυστραλία ανέπτυξαν ένα πρωτοποριακό διαγνωστικό εργαλείο, το MPXV-CRISPR, για την ανίχνευση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων (MPXV). Αυτό το εργαλείο, το πρώτο του είδους του στην Αυστραλία, χρησιμοποιεί την τεχνολογία CRISPR για την ανίχνευση του ιού με αξιοσημείωτη ακρίβεια και ταχύτητα. Η έρευνα, μια συλλογική προσπάθεια υπό την ηγεσία του Peter Doherty Institute for Infection and Immunity και του Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, δημοσιεύτηκε στο The Lancet Microbe.

Ενώ η τεχνολογία CRISPR είναι περισσότερο γνωστή για τις δυνατότητές της στην επεξεργασία γονιδιώματος, πρόσφατα αναδείχθηκε ως ένα ισχυρό εργαλείο για διαγνωστικούς σκοπούς. Το MPXV-CRISPR έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει συγκεκριμένες γενετικές αλληλουχίες που βρίσκονται μόνο στον ιό MPXV. Ο Dr. Soo Jen Low του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, ένας από τους πρώτους συγγραφείς της μελέτης, εξήγησε ότι τα διαγνωστικά εργαλεία που βασίζονται στο CRISPR λειτουργούν σαν εξαιρετικά ακριβείς ντετέκτιβ, εντοπίζοντας γρήγορα το γενετικό υλικό που σχετίζεται με συγκεκριμένα παθογόνα.

Το εργαλείο MPXV-CRISPR είναι προγραμματισμένο να αναγνωρίζει τον ιό με μηχανικούς «οδηγούς» που βασίζονται σε μια βάση δεδομένων 523 γονιδιωμάτων MPXV. Όταν υπάρχει ιικό DNA σε ένα κλινικό δείγμα, το σύστημα CRISPR καθοδηγείται στον στόχο και εκπέμπει ένα σήμα που υποδεικνύει την παρουσία του ιού. Τα επίπεδα ευαισθησίας και ακρίβειας αυτής της μεθόδου δοκιμών είναι συγκρίσιμα με τις χρυσές μεθόδους PCR, αλλά με το πλεονέκτημα της παροχής αποτελεσμάτων σε ένα κλάσμα του χρόνου.

Ένα από τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά του MPXV-CRISPR είναι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να παρέχει διάγνωση. Τα παραδοσιακά διαγνωστικά για την ευλογιά των πιθήκων βασίζονται συχνά σε κεντρικές εργαστηριακές ρυθμίσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις αρκετών ημερών πριν να είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των δοκιμών. Αντίθετα, το MPXV-CRISPR μπορεί να ανιχνεύσει τον ιό σε μόλις 45 λεπτά, επιτρέποντας την ταχεία επιτόπια ανίχνευση.

Η ερευνητική ομάδα εργάζεται τώρα για την προσαρμογή του MPXV-CRISPR σε μια φορητή συσκευή που μπορεί να αναπτυχθεί σε σημεία φροντίδας σε όλη τη χώρα. Αυτό θα επέτρεπε ταχύτερη και πιο προσιτή διάγνωση, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές ή μέρη με περιορισμένους πόρους. Η ομάδα στοχεύει να φέρει επανάσταση στη διαχείριση της ευλογιάς των πιθήκων, να βελτιώσει τα αποτελέσματα των ασθενών και να ενισχύσει την ανταπόκριση της δημόσιας υγείας σε μελλοντικά κρούσματα.

Στην ερευνητική συνεργασία συμμετείχαν το Ινστιτούτο Peter Doherty, το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας Walter and Eliza Hall, το Κέντρο Σεξουαλικής Υγείας της Μελβούρνης και το Πανεπιστήμιο Monash.

Πηγές:

– Το μικρόβιο Lancet

– Peter Doherty Institute for Infection and Immunity

– Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research