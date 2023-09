Παρουσιάζοντας το MPXV-CRISPR: Ένα επαναστατικό διαγνωστικό εργαλείο για τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων

Μια ομάδα επιστημόνων από το Peter Doherty Institute for Infection and Immunity και το Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research έχει αναπτύξει ένα πρωτοποριακό διαγνωστικό εργαλείο που ονομάζεται MPXV-CRISPR. Δημοσιευμένο στο The Lancet Microbe, αυτό το εργαλείο χρησιμοποιεί την τεχνολογία CRISPR για την ανίχνευση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων (MPXV) σε κλινικά δείγματα γρήγορα και με ακρίβεια, ξεπερνώντας τις υπάρχουσες διαγνωστικές μεθόδους. Στοχεύει συγκεκριμένα γενετικές αλληλουχίες μοναδικές για το MPXV, καθιστώντας το την πρώτη διαγνωστική μέθοδο που βασίζεται στο CRISPR του είδους της στην Αυστραλία.

Η τεχνολογία CRISPR, γνωστή για τις δυνατότητες επεξεργασίας γονιδιώματος, χρησιμοποιείται τώρα για διαγνωστικούς σκοπούς. Ο Δρ Soo Jen Low, υπεύθυνος έρευνας στο Ινστιτούτο Doherty και ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, περιγράφει τα διαγνωστικά που βασίζονται στο CRISPR ως ακριβείς ντετέκτιβ που προσδιορίζουν συγκεκριμένες ενδείξεις που σχετίζονται με την παρουσία παθογόνων. Στην περίπτωση του MPXV-CRISPR, είναι «προγραμματισμένο» να αναγνωρίζει τον ιό με οδηγούς μηχανικής που συνδέονται με συγκεκριμένα μέρη του ιικού DNA.

Όταν ανιχνεύεται ιικό DNA σε ένα κλινικό δείγμα, το σύστημα CRISPR καθοδηγείται στον στόχο και εκπέμπει ένα σήμα που υποδεικνύει την παρουσία του ιού. Αυτή η διαγνωστική μέθοδος επιτυγχάνει συγκρίσιμη ευαισθησία και ακρίβεια με τις χρυσές μεθόδους PCR, αλλά σε ένα κλάσμα του χρόνου.

Ένα από τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά του MPXV-CRISPR είναι η ταχύτητά του στην παροχή διάγνωσης. Τα τρέχοντα διαγνωστικά για την ευλογιά των πιθήκων συχνά χρειάζονται μέρες για να δώσουν αποτελέσματα, ενώ το MPXV-CRISPR μπορεί να ανιχνεύσει τον ιό σε μόλις 45 λεπτά. Η ομάδα εργάζεται επί του παρόντος για την προσαρμογή αυτής της τεχνολογίας σε μια φορητή συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιτόπια ανίχνευση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων σε διάφορες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Ο Δρ Shivani Pasricha, Ανώτερος Υπεύθυνος Έρευνας στο Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας Walter and Eliza Hall και συν-ανώτερος συγγραφέας της μελέτης, τονίζει τον πιθανό αντίκτυπο του MPXV-CRISPR στη δημόσια υγεία. Βελτιώνοντας την πρόσβαση σε γρήγορες και αξιόπιστες διαγνώσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένους πόρους ή απομακρυσμένες τοποθεσίες, αυτή η αποκεντρωμένη προσέγγιση στις δοκιμές θα μπορούσε να επισπεύσει τη θεραπεία και να βελτιώσει τα αποτελέσματα των ασθενών.

Η συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων περιελάμβανε το Ινστιτούτο Doherty, το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας Walter and Eliza Hall, το Κέντρο Σεξουαλικής Υγείας της Μελβούρνης και το Πανεπιστήμιο Monash.

πηγή:

– Soo Jen Low et al, Ταχεία ανίχνευση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων με χρήση ανάλυσης με τη μεσολάβηση CRISPR-Cas12a: μια εργαστηριακή μελέτη επικύρωσης και αξιολόγησης, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9