Οι αστρονόμοι παρατηρούν για πρώτη φορά ραδιοκύματα από τον τύπο Ia Supernova

Οι αστρονόμοι έκαναν μια άνευ προηγουμένου ανακάλυψη ανιχνεύοντας ραδιοκύματα που εκπέμπονται από έναν σουπερνόβα τύπου Ia. Αυτή η πρωτοποριακή παρατήρηση αποκαλύπτει νέες ιδέες για τη φύση των εκρήξεων λευκών νάνων και το πλούσιο σε ήλιο περιβάλλον τους.

Οι σουπερνόβα τύπου Ια είναι πυρηνικές εκρήξεις που συμβαίνουν σε λευκούς νάνους αστέρες. Χρησιμοποιούνται ευρέως από τους αστρονόμους για τη μέτρηση των κοσμολογικών αποστάσεων και τη μελέτη της διαστολής του Σύμπαντος. Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός πίσω από τους σουπερνόβα τύπου Ια δεν είναι πλήρως κατανοητός. Πιστεύεται ότι η έκρηξη πυροδοτείται από συσσώρευση μάζας από ένα συνοδό αστέρι, όπου το συσσωρευμένο υλικό αποτελείται κυρίως από υδρογόνο. Ωστόσο, υποτέθηκε επίσης ότι οι λευκοί νάνοι θα μπορούσαν να συσσωρεύουν ήλιο από ένα συνοδό αστέρι που είχε ήδη χάσει το εξωτερικό του στρώμα υδρογόνου.

Ένα από τα μυστήρια γύρω από τις εκρήξεις των λευκών νάνων είναι η συμπεριφορά της απογυμνωμένης ύλης από το συντροφικό αστέρι. Δεν πέφτει όλο το υλικό στον λευκό νάνο. μερικά από αυτά σχηματίζουν ένα νέφος από περιαστρικό υλικό γύρω από το δυαδικό σύστημα αστεριών. Αναμενόταν ότι τα κρουστικά κύματα από την έκρηξη που ταξιδεύουν μέσα από αυτό το περιαστρικό υλικό θα διεγείρουν τα άτομα και θα έχουν ως αποτέλεσμα την εκπομπή ισχυρών ραδιοκυμάτων. Παρά τις πολλές παρατηρήσεις των σουπερνόβα Τύπου Ia που εμφανίζονται μέσα σε ένα σύννεφο περιαστρικού υλικού, οι εκπομπές ραδιοκυμάτων δεν είχαν ανιχνευθεί μέχρι τώρα.

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων μελών από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και το Εθνικό Αστρονομικό Παρατηρητήριο της Ιαπωνίας, παρατήρησε έναν σουπερνόβα τύπου Ia που εξερράγη το 2020. Διαπίστωσαν ότι αυτός ο σουπερνόβα περιβαλλόταν από περιαστρικό υλικό που αποτελείται κυρίως από ήλιο. Επιπλέον, εντόπισαν με επιτυχία ραδιοκύματα από το σουπερνόβα. Συγκρίνοντας την παρατηρούμενη ισχύ ραδιοκυμάτων με θεωρητικά μοντέλα, οι ερευνητές προσδιόρισαν ότι ο λευκός νάνος συσσωρεύει υλικό με ρυθμό περίπου 1/1000 της μάζας του Ήλιου ετησίως. Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη σουπερνόβα τύπου Ia που πυροδοτείται από συσσώρευση μάζας από ένα συνοδό αστέρι με ένα εξωτερικό στρώμα που αποτελείται κυρίως από ήλιο.

Η ανακάλυψη ραδιοκυμάτων από αυτόν τον πλούσιο σε ήλιο σουπερνόβα τύπου Ia αναμένεται να εμβαθύνει την κατανόησή μας για τον μηχανισμό της έκρηξης και τις συνθήκες που οδηγούν σε έναν σουπερνόβα τύπου Ia. Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να συνεχίσει την αναζήτηση για ραδιοεκπομπές από άλλες υπερκαινοφανείς τύπου Ia για να αποκτήσει περαιτέρω πληροφορίες για την εξέλιξη που οδηγεί σε αυτά τα εκρηκτικά γεγονότα.

Πηγή: «A radio-detected type Ia supernova with helium-rich circumstellar material» των Erik C. Kool, Joel Johansson, Jesper Sollerman, Javier Moldón, Takashi J. Moriya, Seppo Mattila, Steve Schulze, Laura Chomiuk, Miguel Pérez-Torres , Chelsea Harris, Peter Lundqvist, Matthew Graham, Sheng Yang, Daniel A. Perley, Nora Linn Strotjohann, Christoffer Fremling, Avishay Gal-Yam, Jeremy Lezmy, Kate Maguire, Conor Omand, Mathew Smith, Igor Andreoni, Eric C. Bellm, Joshua S. Bloom, Kishalay De, Steven L. Groom, Mansi M. Kasliwal, Frank J. Masci, Michael S. Medford, Sungmin Park, Josiah Purdum, Thomas M. Reynolds, Reed Riddle, Estelle Robert, Stuart D. Ryder, Yashvi Sharma και Daniel Stern, Nature, 17 Μαΐου 2023.