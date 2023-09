Τούρκοι αστρονόμοι μελετούν το ανοιχτό σμήνος NGC 2509 με χρήση δεδομένων Gaia

By

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον δορυφόρο Gaia της ESA, αστρονόμοι από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης διεξήγαγαν μια μελέτη για το ανοιχτό σμήνος NGC 2509, παρέχοντας πληροφορίες για τις δομικές και αστροφυσικές του παραμέτρους. Τα ανοιχτά σμήνη είναι ομάδες αστεριών που συνδέονται χαλαρά βαρυτικά μεταξύ τους και σχηματίζονται από το ίδιο γιγαντιαίο μοριακό νέφος. Το NGC 2509, που βρίσκεται στον αστερισμό του Puppis, είναι ένα ανοιχτό σμήνος ενδιάμεσης ηλικίας που έχει μελετηθεί ελάχιστα, με πολλές από τις ιδιότητές του ακόμα αβέβαιες. Για να διερευνήσουν το NGC 2509, οι αστρονόμοι ανέλυσαν αστρομετρικά και φωτομετρικά δεδομένα από την Έκδοση Δεδομένων 3 της Γαίας. Διαχώρισαν τα μέλη του σμήνος από τα αστέρια του πεδίου και προσδιόρισαν πιο ακριβείς θεμελιώδεις παραμέτρους του NGC 2509.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το NGC 2509 έχει μέση σωστή κίνηση -2.72 και 0.8 mas/έτος σε ορθή ανάταση και απόκλιση, αντίστοιχα. Η εκτιμώμενη απόστασή του είναι περίπου 8,200 έτη φωτός και η ηλικία του είναι πιθανότατα 1.5 δισεκατομμύρια χρόνια. Η οριακή ακτίνα του σμήνους είναι περίπου 16.7 έτη φωτός και το κοκκίνισμα είναι 0.1 mag. Η μεταλλικότητα του NGC 2509 μετριέται σε επίπεδο 0.0152 dex και η κεντρική αστρική του πυκνότητα είναι περίπου 32.33 αστέρια/λεπτό τόξου.

Η επέκταση της λίστας με τα γνωστά ανοιχτά σμήνη γαλαξιών και η λεπτομερής μελέτη τους είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της κατανόησης του σχηματισμού και της εξέλιξης του γαλαξία μας. Αυτή η μελέτη συμβάλλει στη γνώση του NGC 2509 και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις ιδιότητές του. Περαιτέρω έρευνα και μελέτη των ανοιχτών σμηνών θα συνεχίσει να αποκαλύπτει περισσότερα για την περίπλοκη φύση του σύμπαντος μας.

Πηγές:

– T. Yontan et al, Astrophysical Parameters of the Open Cluster NGC 2509, arXiv (2023).

– Τούρκοι αστρονόμοι ερευνούν το ανοιχτό σμήνος NGC 2509 (2023, 19 Σεπτεμβρίου) που ανακτήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2023 από [πηγή]