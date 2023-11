Η Επαναστατική Ανακάλυψη ρίχνει φως στη φύση του Be Stars

By

Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Λιντς έκαναν μια πρωτοποριακή ανακάλυψη που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει πλήρως την κατανόησή μας για τα αστέρια Be, μερικά από τα πιο σημαντικά και κοινά αστέρια στο σύμπαν. Προηγούμενες υποθέσεις υποστήριζαν ότι τα αστέρια Be υπάρχουν κυρίως σε συστήματα διπλών αστέρων, αλλά νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελούν μέρος συστημάτων τριών αστέρων.

Με επικεφαλής τον Ph.D. Ο φοιτητής Jonathan Dodd και ο καθηγητής René Oudmaijer, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από τον δορυφόρο Gaia της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας για να αναλύσουν την κίνηση αυτών των άστρων στον νυχτερινό ουρανό. Οι παρατηρήσεις τους έδειξαν ότι τα αστέρια Be έχουν χαμηλότερο ποσοστό συντρόφων από το αναμενόμενο, εγείροντας αρχικά ερωτήματα σχετικά με το σχηματισμό τους.

Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι σε μεγαλύτερους διαχωρισμούς, ο ρυθμός των συντρόφων αστεριών είναι παρόμοιος μεταξύ των αστέρων Be και άλλων αστεριών Β. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές να συμπεράνουν ότι ένα τρίτο αστέρι υπάρχει συχνά σε αυτά τα συστήματα, ωθώντας το συνοδό αστέρι να κινηθεί πιο κοντά στο αστέρι Be. Αυτή η στενή εγγύτητα επιτρέπει τη μεταφορά μάζας από το ένα αστέρι στο άλλο, με αποτέλεσμα το σχηματισμό του διακριτικού δίσκου Be star.

Αυτή η ανακάλυψη αμφισβητεί την προηγούμενη συναίνεση ότι οι δίσκοι γύρω από τα αστέρια Be προκαλούνται αποκλειστικά από την ταχεία περιστροφή των ίδιων των αστεριών. Εξετάζοντας την επιρροή των συστημάτων τριών αστέρων, οι επιστήμονες έχουν εμβαθύνει στην κατανόησή μας για το σχηματισμό και την εξέλιξη αυτών των συναρπαστικών αντικειμένων.

«Το γεγονός ότι δεν τα βλέπουμε μπορεί να οφείλεται στο ότι είναι πλέον πολύ αδύναμα για να ανιχνευθούν», λέει ο κύριος ερευνητής καθηγητής Oudmaijer, υποδηλώνοντας ότι αυτά τα συντροφικά αστέρια μπορεί να έχουν γίνει μικρότερα και αμυδρότερα αφού αφαιρέθηκαν από τη μάζα τους από τον «βαμπίρ». Γίνε αστέρι.

Αυτή η έρευνα ρίχνει νέο φως στη σύνθετη δυναμική των αστεριών Be και υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σε συστήματα πολλαπλών αστέρων. Επεκτείνοντας τις γνώσεις μας για αυτά τα τεράστια αστέρια, αποκτούμε πολύτιμες γνώσεις για τις ευρύτερες διαδικασίες της αστρικής εξέλιξης.

FAQ

Τι είναι τα Be stars;

Το Be stars είναι ένα υποσύνολο αστέρων Β που χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός περιαστρικού δίσκου από αέριο υλικό. Αυτοί οι δίσκοι μοιάζουν με τους δακτυλίους του Κρόνου στο δικό μας ηλιακό σύστημα.

Ποια είναι η σημασία αυτής της ανακάλυψης;

Η ανακάλυψη ότι τα αστέρια Be μπορεί να υπάρχουν σε συστήματα τριών αστέρων αμφισβητεί προηγούμενες υποθέσεις σχετικά με το σχηματισμό και την εξέλιξή τους. Παρέχει πολύτιμες γνώσεις για την πολύπλοκη δυναμική αυτών των αντικειμένων και εμβαθύνει την κατανόησή μας για την αστρική εξέλιξη γενικότερα.

Πώς έγινε αυτή η ανακάλυψη;

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τον δορυφόρο Gaia της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, ο οποίος παρακολουθεί την κίνηση των άστρων στον νυχτερινό ουρανό. Παρατηρώντας τις κινήσεις των αστεριών του Be, μπόρεσαν να συμπεράνουν την παρουσία ενός τρίτου αστέρα σε πολλές περιπτώσεις, το οποίο επηρεάζει το σχηματισμό του δίσκου του Be star.

Τι επιπτώσεις έχει αυτό για μελλοντική έρευνα;

Αυτή η ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους για την εξερεύνηση της φύσης των αστεριών Be και του ρόλου των πολλαπλών αστρικών συστημάτων στο σχηματισμό τους. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη κατανόηση της δυναμικής αυτών των συστημάτων και των διαδικασιών που εμπλέκονται στη μεταφορά μάζας μεταξύ των αστεριών.