Τα δέντρα που εκπέμπουν περισσότερο ισοπρένιο θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα προβλήματα με το όζον

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, δέντρα όπως οι βελανιδιές και οι λεύκες μπορεί να καταλήξουν να εκπέμπουν περισσότερο ισοπρένιο, μια ένωση που συμβάλλει στην κακή ποιότητα του αέρα. Το ισοπρένιο επιδεινώνει το ζήτημα της συγκέντρωσης σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και προσθέτει στο πρόβλημα του όζοντος σε χαμηλή ατμόσφαιρα. Ωστόσο, αυτή η ένωση βελτιώνει επίσης την ποιότητα του καθαρού αέρα και ενισχύει την ανθεκτικότητα των φυτών έναντι περιβαλλοντικών στρεσογόνων παραγόντων.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, υπογραμμίζει το δίλημμα της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της εκπομπής ισοπρενίου. Ο Tom Sharkey, ο αντίστοιχος συγγραφέας της έρευνας, τονίζει τη σημασία της κατανόησης του ζητήματος προκειμένου να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις.

Το ισοπρένιο αποτελεί αντικείμενο μελέτης από τη δεκαετία του 1970, με τα επίπεδα εκπομπών να είναι δεύτερα μετά το μεθάνιο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στη δεκαετία του 1980, διατυπώθηκαν εσφαλμένοι ισχυρισμοί σχετικά με τα φυτά που παράγουν περισσότερη ατμοσφαιρική ρύπανση από τα οχήματα. Το ισοπρένιο αντιδρά με ενώσεις από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και συμβάλλει στο σχηματισμό όζοντος, αερολυμάτων και άλλων επιβλαβών υποπροϊόντων που βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και των φυτών.

Η ποιότητα του αέρα κατά τον άνεμο από τις πόλεις μπορεί να είναι χειρότερη από την ποιότητα του αέρα μέσα στις ίδιες τις πόλεις λόγω του συνδυασμού ισοπρενίου και οξειδίων του αζώτου. Καθώς ο γεμάτος με ισοπρένιο αέρας περνά μέσα από μια πόλη, μολύνεται έντονα. Οι ερευνητές διερευνούν επί του παρόντος τις βιομοριακές διεργασίες που οδηγούν στην παραγωγή ισοπρενίου στα φυτά.

Σε αντίθεση με προηγούμενες πεποιθήσεις ότι τα φυτά παράγουν ισοπρένιο αποκλειστικά κατά τη φωτοσύνθεση, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η αύξηση των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα μειώνει τον ρυθμό παραγωγής του ισοπρενίου, ενώ η αύξηση της θερμοκρασίας έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτή η έρευνα θα επιτρέψει στους επιστήμονες να εκτιμήσουν καλύτερα τα μελλοντικά επίπεδα εκπομπών ισοπρενίου από τα φυτά.

Με αυτή τη γνώση, οι επιστήμονες μπορούν να εργαστούν για την εξεύρεση τρόπων για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της εκπομπής ισοπρενίου, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τα οφέλη του για την ανθεκτικότητα των φυτών και την περιβαλλοντική προσαρμογή.

Πηγές:

– Τίτλος: Τα δέντρα που εκπέμπουν περισσότερο ισοπρένιο θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα προβλήματα με το όζον

– Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences