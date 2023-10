TOI-1801 b: Ένας εύκρατος μίνι-Ποσειδώνας σε ένα νεαρό πλανητικό σύστημα

By

Ανακοινώνουμε την ανακάλυψη του TOI-1801 b, ενός συναρπαστικού εύκρατου μίνι-Ποσειδώνα που περιστρέφεται γύρω από ένα νεαρό νάνο αστέρι M. Αρχικά αναγνωρίστηκε ως υποψήφιος πλανήτης TESS τον Απρίλιο του 2020, ο TOI-1801 b έχει περίοδο 21.3 ημερών. Ωστόσο, οι επακόλουθες επίγειες παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της φωτομετρίας εντός και εκτός διέλευσης και ακριβείς μετρήσεις ακτινικής ταχύτητας, έχουν αποκαλύψει ότι η πραγματική περίοδος του πλανήτη είναι 10.6 ημέρες.

Μέσω αυτών των επακόλουθων παρατηρήσεων, προσδιορίσαμε ότι το TOI-1801 b έχει μάζα 5.74 ± 1.46 M⊕ και ακτίνα 2.08 ± 0.12 R⊕. Με βάση αυτές τις μετρήσεις, μπορούμε με βεβαιότητα να συμπεράνουμε ότι το TOI-1801 b αποτελείται κυρίως από νερό και βράχο, με αμελητέα ποσότητα (έως 2% κατά μάζα) αερίου υδρογόνου στην ατμόσφαιρά του.

Επιπλέον, η ηλικία του συστήματος, που εκτιμάται ότι είναι περίπου 900 εκατομμύρια χρόνια, τοποθετεί τον TOI-1801 b μεταξύ του πληθυσμού των νεαρών διερχόμενων εξωπλανητών. Σχεδιασμένο μαζί με άλλους γνωστούς εξωπλανήτες, ο TOI-1801 b ξεχωρίζει ως μοναδικό μέλος.

Στο διάγραμμα που απεικονίζει τη σχέση μάζας-ακτίνας, οι αβεβαιότητες του TOI-1801 b απεικονίζονται ως χρωματιστές σκιασμένες περιοχές με επίπεδα εμπιστοσύνης. Τα μοντέλα σύνθεσης, που αντιπροσωπεύονται από διαφορετικές έγχρωμες γραμμές, παρέχουν πληροφορίες για τη δυνητική δομή του εξωπλανήτη. Συγκεκριμένα, το μεσαίο και το δεξί πάνελ δείχνουν μοντέλα σύνθεσης χωρίς αέριο και με φάκελο αερίου, αντίστοιχα. Οι συμπαγείς και οι διακεκομμένες γραμμές στο δεξιό πλαίσιο υποδεικνύουν διαφορετικά σενάρια θερμοκρασίας για το περίβλημα του αερίου.

Ως αναφορά, το διάγραμμα περιλαμβάνει επίσης τη Γη και τον Ποσειδώνα. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνουμε τα B22 και M22 ως αναφορές λόγω αντικρουόμενων αποτελεσμάτων που δημοσιεύθηκαν για τον ίδιο πλανήτη, υποδεικνύοντας διαφορετικές μετρήσεις.

Συμπερασματικά, το TOI-1801 b αντιπροσωπεύει μια ενδιαφέρουσα προσθήκη στις γνώσεις μας για τους εξωπλανήτες. Η εύκρατη φύση, η σύνθεση και η νεαρή ηλικία του το καθιστούν επιτακτικό στόχο για περαιτέρω έρευνα. Η συνεχής μελέτη τέτοιων εξωπλανητών συμβάλλει στην κατανόηση του σχηματισμού και της εξέλιξης των πλανητών σε διαφορετικά περιβάλλοντα πέρα ​​από το ηλιακό μας σύστημα.

Ορισμοί:

– TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite

– M νάνος: Ένας τύπος αστέρα της κύριας ακολουθίας, γνωστός και ως κόκκινος νάνος, με μάζα μεταξύ 0.08 και 0.6 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου.

– Radial velocity (RV): Η μέτρηση της κίνησης ενός άστρου προς ή μακριά από έναν παρατηρητή χρησιμοποιώντας το φαινόμενο μετατόπισης Doppler.

– Μάζα και ακτίνα: Η μάζα αναφέρεται στην ποσότητα της ύλης σε ένα αντικείμενο, ενώ η ακτίνα μετρά την απόσταση από το κέντρο προς την εξωτερική επιφάνεια.

– Γραμμές ισο-πυκνότητας: Διακεκομμένες γκρίζες γραμμές στο διάγραμμα ακτίνας μάζας που αντιπροσωπεύουν γραμμές ίσης πυκνότητας σε διαφορετικά μοντέλα σύνθεσης.

– Ειδική εντροπία: Θερμοδυναμική ιδιότητα που ποσοτικοποιεί την αταξία ή την τυχαιότητα ενός συστήματος.

– H2: Μοριακό αέριο υδρογόνο.

– CARMENES και HIRES: Όργανα που χρησιμοποιούνται για ακριβείς μετρήσεις ακτινικής ταχύτητας.

Πηγές:

– Barragán et al. (2022)

– El Mufti et al. (2023)

– Zeng et al. (2019)

– astro-ph.EP (αναγνωριστικό arXiv)