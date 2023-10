Πώς οι δερμάτινες χελώνες αντιμετωπίζουν την αλμύρα του ωκεανού

By

Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή, αλλά με το 96% του νερού της Γης να βρίσκεται στους ωκεανούς, το μεγαλύτερο μέρος του είναι μη πόσιμο λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε αλάτι. Ωστόσο, ορισμένα είδη έχουν εξελίξει έξυπνους τρόπους για να ευδοκιμήσουν σε αυτό το αλμυρό περιβάλλον. Στο βιβλίο της «The Blue Machine: How the Ocean Works», η ωκεανογράφος Helen Czerski εμβαθύνει στις συναρπαστικές προσαρμογές των δερμάτινων χελωνών στην ακραία αλμύρα του περιβάλλοντός τους.

Οι δερμάτινες χελώνες περιηγούνται στα ομιχλώδη τιρκουάζ νερά ανοιχτά της Νέας Σκωτίας, που περιβάλλονται από θραύσματα οργανικής ζωής που παρασύρεται. Αυτές οι χελώνες έχουν ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα από τους τόπους αναπαραγωγής τους στην Καραϊβική και τώρα πεινάνε. Σε μοριακό επίπεδο, τα σώματά τους είναι παρόμοια με τα δικά μας, με χαμηλότερες συγκεντρώσεις αλατιού. Το δερματώδες δέρμα τους λειτουργεί ως προστατευτικό φράγμα, εμποδίζοντας το υπερβολικό αλάτι να εισέλθει στο σώμα τους.

Ενώ τα περισσότερα σπονδυλωτά των ωκεανών δεν πίνουν νερό, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την πρόκληση της διατήρησης της ισορροπίας του νερού και της διατήρησης του αλατιού. Η δερμάτινη χελώνα διαπρέπει σε αυτό το παιχνίδι. Τρέφεται κυρίως με μέδουσες, οι οποίες είναι τόσο αλμυρές όσο ο ωκεανός, η χελώνα καταναλώνει τρεις φορές περισσότερο αλάτι από το φαγητό σε κάθε μπουκιά. Για να το καταπολεμήσουν αυτό, οι δερμάτινες χελώνες διαθέτουν εξειδικευμένους αδένες αλατιού που αφαιρούν το υπερβολικό αλάτι και το εκκρίνουν μέσω των δακρυϊκών αγωγών τους. Αυτά τα δάκρυα είναι παχύρρευστα και παχύρρευστα, περιέχουν σχεδόν διπλάσια συγκέντρωση αλατιού από τον ωκεανό. Για να επιβιώσει, η χελώνα πρέπει να «κλαίει» περίπου 8 λίτρα (2 γαλόνια) δακρύων κάθε ώρα.

Η προσαρμογή των δερμάτινων χελωνών για να αντεπεξέλθουν στην αλμύρα του περιβάλλοντός τους είναι ευρηματική και αποκαρδιωτική. Κυκλοφορούν ακούραστα μέσα στο νερό, εξοικονομώντας και εξάγοντας θρεπτικά συστατικά, ενώ διώχνουν το περιττό αλάτι μέσα από τα δάκρυά τους. Αυτή η συνεχής διαδικασία τους επιτρέπει να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν στην αλμυρή αγκαλιά του ωκεανού.

Πηγές:

– Czerski, H. (2023). The Blue Machine: How the Ocean Works. WW Norton & Company.