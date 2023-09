Επιβεβαίωση και απόρριψη: Η αναζήτηση για τον πιο μακρινό γαλαξία

Οι επιστήμονες έχουν εδώ και καιρό μια αναζήτηση για να βρουν τον πιο μακρινό γαλαξία στο σύμπαν. Πρόσφατα, ανακοινώθηκε ένας δοκιμαστικός υποψήφιος με το όνομα «Maisie's Galaxy», υποδηλώνοντας ότι μπορεί να υπάρχει σε ένα απίστευτα πρώιμο στάδιο στην κοσμική ιστορία. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε έναν άλλο γαλαξία, τον CEERS-93316, που φαινόταν να είναι ακόμη πιο μακριά. Αυτά τα ευρήματα χρειάζονταν επαλήθευση.

Για να προσδιορίσουν την απόσταση και την ηλικία αυτών των πιθανών «πρώιμων γαλαξιών», αστρονόμοι με επικεφαλής τον Pablo Arrabal Haro από το Εθνικό Ερευνητικό Εργαστήριο Οπτικής Υπέρυθρης Αστρονομίας στο Tucson, AZ, διεξήγαγαν φασματοσκοπικές μελέτες σε συνεργασία με μια ομάδα στη Σκωτία. Η έρευνά τους επιβεβαίωσε ότι ο Γαλαξίας του Maisie υπήρχε τουλάχιστον 390 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Επιπλέον, διέψευσαν την αρχική εκτίμηση απόστασης για το CEERS-93316, τοποθετώντας το σε μια πιο ρεαλιστική μετατόπιση προς το κόκκινο z~4.9, περίπου 12 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά.

Η επιβεβαίωση του Γαλαξία του Maisie και η ανακάλυψη του CEERS-93316 προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για το πρώιμο σύμπαν. Αυτοί οι γαλαξίες φαίνεται να είναι πιο φωτεινοί από άλλους στην ίδια εποχή, υποδηλώνοντας μια ταχεία ανάπτυξη γαλαξιών τα πρώτα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, αμφισβητώντας τα σημερινά μοντέλα σχηματισμού γαλαξιών.

Για να αποκτήσει ακριβείς μετρήσεις απόστασης, η ερευνητική ομάδα διεξήγαγε φασματικές μελέτες παρακολούθησης των δύο γαλαξιών. Η φασματοσκοπία τους επέτρεψε να επιβεβαιώσουν την υψηλή μετατόπιση του Γαλαξία του Maisie και να διαψεύσουν την προηγούμενη εκτίμηση για το CEERS-93316. Παρατηρώντας τους πρώτους γαλαξίες, οι αστρονόμοι ελπίζουν να κατανοήσουν τις συνθήκες και τις διαδικασίες που οδήγησαν στη γέννηση και την εξέλιξη αυτών των αντικειμένων κατά τα πρώτα στάδια του σύμπαντος.

Αυτή η έρευνα, που έγινε δυνατή από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST), καταδεικνύει τη δύναμη αυτού του παρατηρητηρίου στην ανίχνευση γαλαξιών υψηλής μετατόπισης ερυθρού. Η αποστολή του JWST να βρει τον πιο μακρινό γαλαξία στην αυγή του κοσμικού χρόνου θα επιτρέψει στους επιστήμονες να συγκεντρώσουν λεπτομερείς πληροφορίες για το πρώιμο σύμπαν. Με κάθε ανακάλυψη, οι δυνατότητες του τηλεσκοπίου ξεπερνούν τις προσδοκίες, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις για τα φυσικά χαρακτηριστικά των γαλαξιών στο πρώιμο σύμπαν.

Καθώς το JWST συνεχίζει να κοιτάζει στη βρεφική ηλικία του σύμπαντος, οι αστρονόμοι αναμένουν περισσότερες ανακοινώσεις για πρώιμους γαλαξίες. Τελικά, είτε το JWST είτε ο διάδοχός του μπορεί να αποκαλύψει τον άπιαστο «πρώτο γαλαξία», αποκαλύπτοντας κρίσιμες πληροφορίες για το σύμπαν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

