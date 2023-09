Νέο έργο στοχεύει να αξιοποιήσει το υδρογόνο από τα βράχια για καθαρή ενέργεια

Ένα νέο τριετές έργο που χρηματοδοτείται από το Grantham Foundation for the Protection of the Environment βρίσκεται σε εξέλιξη στο CU Boulder για τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του υδρογόνου από πετρώματα για την παροχή καθαρής ενέργειας παγκοσμίως. Το έργο στοχεύει στη διερεύνηση της παραγωγής «γεωλογικού» υδρογόνου, το οποίο σχηματίζεται όταν το νερό αναμιγνύεται με ορυκτά πλούσια σε σίδηρο βαθιά μέσα στον φλοιό της Γης.

Το γεωλογικό υδρογόνο έχει τη δυνατότητα να γίνει πολύτιμος πόρος για βιώσιμη ενέργεια, καθώς δεν εκπέμπει αέρια θερμοκηπίου όταν καίγεται, με το νερό να είναι το μόνο υποπροϊόν. Ο πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να προσδιοριστεί εάν αυτά τα κοιτάσματα υδρογόνου μπορούν να έρθουν με ασφάλεια στην επιφάνεια σε επαρκείς ποσότητες για να καλύψουν τις παγκόσμιες ενεργειακές απαιτήσεις.

Η ερευνητική ομάδα, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες από το CU Boulder, το Columbia University, το Montana State University, το University of Southampton και την start-up εταιρεία Eden GeoPower, θα διεξάγει πειράματα τόσο στο εργαστήριο όσο και στο υπόγειο για να τονώσει τη Γη να παράγει περισσότερο υδρογόνο. Ο στόχος είναι να αναπαραχθεί το φυσικό υπόγειο σύστημα όσο το δυνατόν πλησιέστερα.

Η ζήτηση για υδρογόνο αυξάνεται, ωθώντας τους επιστήμονες να εξερευνήσουν εναλλακτικές πηγές πέρα ​​από τις παραδοσιακές μεθόδους. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχουν άφθονα κοιτάσματα γεωλογικού υδρογόνου κρυμμένα κάτω από το έδαφος, ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της ανθρωπότητας σε υγρά καύσιμα για αιώνες.

Το έργο θα περιλαμβάνει τη διάνοιξη γεωτρήσεων και την έγχυση νερού σε σχηματισμούς πετρωμάτων πλούσιου σε σίδηρο για την έναρξη χημικών αντιδράσεων και την παραγωγή περισσότερου υδρογόνου. Θα ληφθούν επίσης μέτρα για την αποτροπή βακτηρίων από την κατανάλωση του νεοπαραγόμενου αερίου.

Υπό την ηγεσία του Δρ. Alexis Templeton, ειδικού στη μελέτη υπογείων περιβαλλόντων, η ερευνητική ομάδα θα παρακολουθεί προσεκτικά τη διαδικασία για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες περιβαλλοντικές συνέπειες. Ο στόχος είναι να προσδιοριστεί εάν το γεωλογικό υδρογόνο είναι μια βιώσιμη και βιώσιμη πηγή καθαρής ενέργειας που μπορεί να παράγεται συνεχώς με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Αυτό το έργο ευθυγραμμίζεται με το όραμα του Τμήματος Γεωλογικών Επιστημών της CU Boulder να αξιοποιήσει υπεύθυνα τους φυσικούς πόρους της Γης και να συμβάλει σε ένα μέλλον βιώσιμης ενέργειας για τις επόμενες γενιές.

Πηγές:

– Ίδρυμα Grantham για την Προστασία του Περιβάλλοντος

– Τμήμα Γεωλογικών Επιστημών CU Boulder

– Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ