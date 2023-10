Πληροφορίες για τις τροχιές και τις συνθέσεις των πλανητών νάνων που αποκαλύφθηκαν από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb

By

Μια πρόσφατη μελέτη με επικεφαλής μια διεθνή ομάδα αστρονόμων χρησιμοποίησε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST) για να παρατηρήσει και να μελετήσει τρεις νάνους πλανήτες στη ζώνη Kuiper: Sedna, Gonggong και Quaoar. Οι παρατηρήσεις διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας το φασματόμετρο κοντινού υπερύθρου του Webb (NIRSpec) και παρείχαν νέες ιδέες για τις τροχιές και τις συνθέσεις αυτών των μακρινών αντικειμένων.

Η ζώνη Kuiper είναι μια περιοχή στην άκρη του ηλιακού μας συστήματος που κατοικείται από αντικείμενα. Υπήρξε πηγή επιστημονικών ανακαλύψεων και έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην κατανόηση της ιστορίας του ηλιακού μας συστήματος. Η διάταξη των Αντικειμένων της Ζώνης Kuiper (KBOs), γνωστά και ως Trans-Neptunian Objects (TNOs), παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα βαρυτικά ρεύματα που έχουν διαμορφώσει το ηλιακό σύστημα και υποδηλώνει μια δυναμική ιστορία πλανητικών μεταναστεύσεων.

Η μελέτη, με επικεφαλής τον Joshua Emery από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Αριζόνα, αποκάλυψε ότι οι τρεις νάνοι πλανήτες στη ζώνη Kuiper παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες συνθέσεις και τροχιακά χαρακτηριστικά. Οι παρατηρήσεις έδειξαν την παρουσία ελαφρών υδρογονανθράκων και πολύπλοκων οργανικών μορίων που πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσμα ακτινοβολίας μεθανίου.

Προηγούμενη εργασία πρότεινε ότι αυτοί οι νάνοι πλανήτες μπορεί να έχουν πτητικούς πάγους στην επιφάνειά τους, παρόμοιους με άλλα υπερ-Ποσειδώνια σώματα όπως ο Πλούτωνας και η Έριδα. Ωστόσο, οι διακριτές τροχιές των Sedna, Gonggong και Quaoar έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την παρουσία αυτών των πτητικών λόγω των διαφορετικών καθεστώτων θερμοκρασίας και των περιβαλλόντων ακτινοβολίας που αντιμετωπίζουν.

Χρησιμοποιώντας το όργανο NIRSpec του Webb, η ομάδα παρατήρησε και τους τρεις νάνους πλανήτες στο εγγύς υπέρυθρο φάσμα. Τα φάσματα που προέκυψαν έδειξαν αφθονία αιθανίου (C2H6) και στα τρία σώματα, με το Sedna να παρουσιάζει τα υψηλότερα επίπεδα. Ακετυλένιο (C2H2) και αιθυλένιο (C2H4) ανιχνεύθηκαν επίσης στο Sedna. Αυτά τα μόρια είναι προϊόντα άμεσης ακτινοβολίας του μεθανίου. Οι διαφορές στην αφθονία αυτών των μορίων αποδίδονται στις διακυμάνσεις στη θερμοκρασία και στα περιβάλλοντα ακτινοβολίας που βιώνουν οι νάνοι πλανήτες.

Αυτές οι νέες ιδέες που παρέχονται από τις παρατηρήσεις του JWST συμβάλλουν στην κατανόησή μας για τη Ζώνη Kuiper και τη δυναμική του εξωτερικού ηλιακού συστήματος. Μελετώντας τη σύνθεση και τις τροχιές αυτών των μακρινών αντικειμένων, οι επιστήμονες μπορούν να συνεχίσουν να αποκαλύπτουν την πλούσια ιστορία και την εξέλιξη της κοσμικής γειτονιάς μας.

Ορισμοί:

– Ζώνη Κάιπερ: Μια περιοχή στην άκρη του ηλιακού μας συστήματος πέρα ​​από την τροχιά του Ποσειδώνα που αποτελείται από αμέτρητα παγωμένα αντικείμενα.

– Trans-Neptunian Objects (TNOs): Αντικείμενα που περιφέρονται πέρα ​​από την τροχιά του Ποσειδώνα στα εξωτερικά άκρα του ηλιακού συστήματος.

– Διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST): Διαστημικό τηλεσκόπιο που εκτοξεύτηκε από τη NASA και έχει σχεδιαστεί για να παρατηρεί το σύμπαν στο υπέρυθρο φως.

– Φασματόμετρο εγγύς υπέρυθρο (NIRSpec): Ένα όργανο στο JWST που μετρά την ένταση του φωτός στο εγγύς υπέρυθρο εύρος.

– Πλανήτες νάνοι: Ουράνια σώματα που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο, δεν είναι φεγγάρια και έχουν σχεδόν σφαιρικό σχήμα, αλλά δεν έχουν καθαρίσει τις τροχιές τους από άλλα συντρίμμια.

– Ακτινοβόληση μεθανίου: Η διαδικασία κατά την οποία τα μόρια μεθανίου εκτίθενται σε ακτινοβολία, με αποτέλεσμα το σχηματισμό άλλων μορίων.

Πηγές:

– Emery, JP et al. (2023) «Preprint of Study on Sedna, Gonggong και Quaoar» (Icarus)

– NASA – Αποστολή διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb