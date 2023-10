Ερευνητές αναπτύσσουν μαγνητικά νανοσωματίδια για να καθαρίσουν τη ρύπανση από υδρογονάνθρακες στο νερό

Εκτός από τη συμβολή στην κλιματική κρίση μέσω των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η ευρεία χρήση υδρογονανθράκων, που αποτελούν τα κύρια συστατικά των ορυκτών καυσίμων, θέτει σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις. Οι υδρογονάνθρακες είναι η πιο άφθονη κατηγορία οργανικών ρύπων στη Γη και βρίσκονται στο αργό πετρέλαιο, που χρησιμοποιείται συνήθως ως καύσιμα για μεταφορά και θέρμανση, καθώς και σε πλαστικά υλικά.

Παρά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των καταστροφικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με πρόσφατη εργασία που δημοσιεύτηκε στο Advanced Science, η παγκόσμια παραγωγή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου ανέρχεται σε δισεκατομμύρια τόνους, συμβάλλοντας στην απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου. Εκτός από τις γνωστές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η εκτεταμένη παρουσία μικροπλαστικής ρύπανσης που προέρχεται από υδρογονάνθρακες έχει εγείρει ανησυχίες. Μικροπλαστικά έχουν βρεθεί σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Αρκτική, ακόμη και σε σύννεφα.

Η αντιμετώπιση αυτού του επείγοντος ζητήματος της πλαστικής ρύπανσης και της μόλυνσης από υδρογονάνθρακες στο νερό απαιτεί αποτελεσματικές λύσεις. Ενώ γίνονται προσπάθειες για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και τη διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών για πλαστικά προϊόντα, απαιτείται μια αξιόπιστη μέθοδος για την απομάκρυνση των υδρογονανθράκων από το νερό. Οι τρέχουσες μέθοδοι, όπως το skimming και η κροκίδωση, μπορούν να αφαιρέσουν μόνο μεγαλύτερα κομμάτια μικροπλαστικών, αφήνοντας ανεπηρέαστα τα μικρότερα σωματίδια.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον Marcus Halik στο Friedrich-Alexander-Universität ανέπτυξε μια καθολική μέθοδο αποκατάστασης χρησιμοποιώντας υπερπαραμαγνητικά νανοσωματίδια οξειδίου του σιδήρου (SPIONs). Αυτά τα νανοσωματίδια έχουν μέγεθος περίπου 10 nm και έχουν μεγάλη ενεργή επιφάνεια. Η ιδιότητα υπερπαραμαγνητισμού των SPION επιτρέπει την εύκολη συλλογή τους χρησιμοποιώντας έναν εξωτερικό μαγνήτη.

Οι ερευνητές απέδειξαν την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας μαγνητικού καθαρισμού του νερού αφαιρώντας με επιτυχία διάφορους υδρογονάνθρακες, συμπεριλαμβανομένων ελαίων και μικροπλαστικών σωματιδίων, από διαφορετικά δείγματα νερού. Τα SPION βρέθηκαν ανακυκλώσιμα και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές. Είναι ενδιαφέρον ότι μετά από έναν κύκλο αποκατάστασης, το μείγμα σωματιδίων σιδήρου και πλαστικών απορριμμάτων εξακολουθούσε να παρουσιάζει ιδιότητες απορρόφησης λαδιού, ξεπερνώντας μόνο τα καθαρά SPION.

Αν και υπάρχουν ακόμα κάποιες προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν, όπως η εύρεση λύσης για την ανακύκλωση των συλλεγόμενων υδρογονανθράκων, η ομάδα πιστεύει ότι το έργο τους θα συμβάλει στην αποτροπή της εισόδου μικροπλαστικών και οργανικών ρύπων στους ωκεανούς και σε άλλες πηγές νερού. Εργάζονται επίσης για την επέκταση του φάσματος των ρύπων που μπορούν να στοχεύουν τα SPION, συμπεριλαμβανομένων των ανόργανων ρύπων. Απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου μαγνητικού διαχωριστή και οικονομική υποστήριξη για την υλοποίηση αυτών των εξελίξεων.

Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση που χρησιμοποιεί μαγνητικά νανοσωματίδια προσφέρει πολλά υποσχόμενες δυνατότητες για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ζητήματος της ρύπανσης από υδρογονάνθρακες στο νερό. Αναπτύσσοντας αποτελεσματικές μεθόδους για την αφαίρεση και την ανακύκλωση υδρογονανθράκων, μπορούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και να προχωρήσουμε προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

