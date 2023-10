Η μελέτη διαπιστώνει ότι η θρησκευτική σχέση δεν επηρεάζει τη χρήση της διαδικτυακής πορνογραφίας στη Γερμανία

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Archives of Sexual Behavior διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της θρησκευτικής πίστης και της χρήσης διαδικτυακής πορνογραφίας στη Γερμανία. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα πίνακα παρακολούθησης ιστού σε συνδυασμό με δεδομένα ερευνών για να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές συμπεριφορές διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων.

Σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες που πρότειναν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ θρησκευτικότητας και χρήσης πορνογραφίας, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι Γερμανοί Καθολικοί, οι Προτεστάντες και οι θρησκευτικά άσχετοι έχουν παρόμοια πιθανότητα να χρησιμοποιούν διαδικτυακή πορνογραφία. Από την άλλη πλευρά, τα μέλη των μειονοτικών θρησκειών, όπως οι μουσουλμάνοι ή οι ορθόδοξοι χριστιανοί, είναι λιγότερο πιθανό να εμπλέκονται σε διαδικτυακή πορνογραφία.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης αντιφατικά αποτελέσματα σε σύγκριση με έρευνα που διεξήχθη σε άλλες χώρες. Στη Γερμανία, το να είσαι Προτεστάντης ή Καθολικός δεν μειώνει σημαντικά την πιθανότητα χρήσης διαδικτυακής πορνογραφίας, σε αντίθεση με χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ερευνητές εικάζουν ότι αυτή η διαφορά μπορεί να αποδοθεί στις συγκριτικά πιο φιλελεύθερες συμπεριφορές των Γερμανών Χριστιανών.

Ένας περιορισμός της προηγούμενης έρευνας σχετικά με αυτό το θέμα είναι ότι βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην αυτοαναφορά μέσω ερευνών, οι οποίες μπορεί να υπόκεινται σε προκαταλήψεις και ανακρίβειες. Η χρήση δεδομένων πίνακα παρακολούθησης ιστού παρέχει μια πιο αντικειμενική και ακριβή μέτρηση των διαδικτυακών συμπεριφορών των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πορνογραφίας.

Οι ερευνητές προτείνουν ότι τα ευρήματα αυτής της μελέτης αμφισβητούν προηγούμενες υποθέσεις και υπογραμμίζουν τη σημασία της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων, όπως η παρακολούθηση Ιστού, για τη μελέτη ευαίσθητων θεμάτων όπως η διαδικτυακή πορνογραφία. Βασιζόμενοι σε δεδομένα παρακολούθησης ιστού, οι ερευνητές μπορούν να παρακάμψουν τους περιορισμούς που σχετίζονται με τα αυτοαναφερόμενα δεδομένα, διασφαλίζοντας μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των πραγματικών διαδικτυακών δραστηριοτήτων των ανθρώπων.

Συνολικά, αυτή η μελέτη συμβάλλει στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ της θρησκευτικής πίστης και της χρήσης διαδικτυακής πορνογραφίας στη Γερμανία. Τονίζει την ανάγκη για λεπτή έρευνα που λαμβάνει υπόψη τις πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές κατά την εξέταση τέτοιων συμπεριφορών.

Πηγή: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

