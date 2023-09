Μηχανικές ιδιότητες μονοστρωματικών νανοκορδέλας MoS2 που διερευνήθηκαν με νέα μέθοδο μέτρησης

By

Επιστήμονες από την Ιαπωνία και την Κίνα διεξήγαγαν μια μελέτη σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες των νανοκορδέλας μονοστρωματικού δισουλφιδίου του μολυβδαινίου (MoS2) με άκρες πολυθρόνας. Η ομάδα χρησιμοποίησε επί τόπου ηλεκτρονική μικροσκοπία μετάδοσης για να διερευνήσει το μέτρο του Young των νανοκορδέλας ως συνάρτηση του πλάτους τους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο συντελεστής του Young στις νανοκορδέλες ποικίλλει αντιστρόφως με το πλάτος τους, με υψηλότερη ακαμψία δεσμού που παρατηρείται για τις άκρες της πολυθρόνας. Τα ευρήματά τους, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Advanced Science, συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της μηχανικής απόκρισης των νανοκορδέλας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή τους σε ηλεκτρονικές συσκευές, αισθητήρες και καταλύτες.

Παραδοσιακά, οι κρύσταλλοι χαλαζία έχουν χρησιμοποιηθεί ως μηχανικοί συντονιστές στην τεχνολογία αισθητήρων. Ωστόσο, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για προηγμένα νανοϋλικά όπως οι νανοκορδέλες MoS2 μονής στρώσης για τη δυνατότητά τους ως λεπτών συντονιστών. Η κατανόηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των άκρων νανοκορδέλας είναι το κλειδί για την πρακτική εφαρμογή τους σε αυτές τις συσκευές.

Για να μετρήσουν τις μηχανικές ιδιότητες των νανοκορδέλας, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια νέα μικρομηχανική μέθοδο μέτρησης που ενσωμάτωσε έναν συντονιστή επέκτασης μήκους με βάση τον χαλαζία (LER) σε μια θήκη ηλεκτρονιακής μικροσκοπίας μετάδοσης in situ (TEM). Αυτή η μέθοδος επέτρεψε μετρήσεις υψηλής ακρίβειας με την εκτίμηση της ισοδύναμης σταθεράς ελατηρίου των νανοκορδέλας με βάση τις αλλαγές στη συχνότητα συντονισμού του LER.

Ξεφλουδίζοντας το εξωτερικό στρώμα ενός πολυστρωματικού MoS2 χρησιμοποιώντας μια άκρη βολφραμίου, οι ερευνητές απέκτησαν μια νανοκορδέλα MoS2 μονής στρώσης με δομή στην άκρη της πολυθρόνας. Προσδιόρισαν το πλάτος και το μήκος της νανοκορδέλας από εικόνες TEM και χρησιμοποίησαν τη μετατόπιση συχνότητας του LER για να υπολογίσουν το μέτρο του Young.

Η μελέτη αποκάλυψε ότι το μέτρο του Young για τις νανοκορδέλες ποικίλλει ανάλογα με το πλάτος τους. Για τις πιο φαρδιές κορδέλες, το μέτρο παρέμεινε σταθερό, ενώ για τις στενότερες κορδέλες πλάτους κάτω των 3 nm, αυξήθηκε καθώς μειώθηκε το πλάτος. Οι ερευνητές απέδωσαν αυτό σε υψηλότερη ακαμψία δεσμού στις άκρες σε σύγκριση με το εσωτερικό.

Οι υπολογισμοί της συναρτησιακής θεωρίας πυκνότητας υποστήριξαν τις παρατηρήσεις τους, υποδεικνύοντας ότι η δομή της ακμής της πολυθρόνας των νανοκορδέλας είχε ως αποτέλεσμα αυξημένη αντοχή ακμής λόγω του λυγισμού των ατόμων Mo και της μεταφοράς ηλεκτρονίων στα άτομα S.

Η κατανόηση των μηχανικών ιδιοτήτων των νανοκορδέλας MoS2 έχει σημαντικές συνέπειες για το σχεδιασμό νανοκλίμακας, εξαιρετικά λεπτών μηχανικών συντονιστών. Αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για την ανάπτυξη νανοαισθητήρων ενσωματωμένων σε καθημερινές συσκευές, όπως smartphone και ρολόγια, επιτρέποντας την παρακολούθηση του περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο και παρέχοντας αριθμητικές τιμές για την αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης.

