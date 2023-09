Ο δορυφόρος Starlink διαλύεται πάνω από την Καραϊβική: μάρτυρας μιας θεαματικής επανεισόδου

Μάρτυρες στο Πουέρτο Ρίκο και στη Δομινικανή Δημοκρατία δέχθηκαν ένα αξιοσημείωτο θέαμα στις 6 Σεπτεμβρίου 2023. Παρατήρησαν μια επανείσοδο δορυφόρου που εκτείνονταν σε ολόκληρο τον ουρανό, από ορίζοντα σε ορίζοντα, ανοίγοντας ένα μονοπάτι από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά. Το αντικείμενο που ευθύνεται για αυτήν την οθόνη αναγνωρίστηκε ως Starlink-30167, ένας δορυφόρος από τον αστερισμό Starlink του SpaceX. Εκτοξεύτηκε στις 28 Ιουλίου 2023, το Starlink-30167 ήταν μέρος μιας ομάδας 22 διαδικτυακών δορυφόρων. Ωστόσο, απέτυχε να φτάσει στην προβλεπόμενη τροχιά του και σταδιακά έχασε ύψος, με αποτέλεσμα να εισέλθει ξανά στην ατμόσφαιρα της Γης.

Η αποσύνθεση του δορυφόρου Starlink καταγράφηκε από διαφορετικές οπτικές γωνίες σε ένα βίντεο, παρέχοντας μια δραματική απεικόνιση του γεγονότος. Καθώς ο δορυφόρος διαλύθηκε, μικρά θραύσματα διαχωρίστηκαν από το κύριο αντικείμενο, με μερικά να ηγούνται της εκδήλωσης ενώ άλλα έμειναν πίσω. Αυτός ο κατακερματισμός είναι μια σαφής ένδειξη ότι το παρατηρούμενο αντικείμενο είναι διαστημικά συντρίμμια και όχι φυσικός μετεωρίτης. Τα διαστημικά συντρίμμια εμφανίζονται συχνά ως αργά κινούμενος «μετεωρίτης» που μπορεί να διαρκέσει ένα ή δύο λεπτά, σε πλήρη αντίθεση με τη σύντομη διάρκεια ενός φυσικού μετεωρίτη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δορυφόροι Starlink γίνονται μάρτυρες αποσύνθεσης στον ουρανό. Σε ένα προηγούμενο περιστατικό στις 7 Φεβρουαρίου 2022, μια ομάδα νέων δορυφόρων που εκτοξεύτηκαν επανήλθαν στην ατμόσφαιρα λόγω μιας γεωμαγνητικής καταιγίδας από τον ήλιο. Αυτές οι καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν τη θέρμανση της ατμόσφαιρας και να επηρεάσουν την ατμοσφαιρική πυκνότητα, οδηγώντας σε αυξημένη αντίσταση και την επανεισδοχή δορυφόρων χαμηλού υψομέτρου.

Καθώς η τεχνολογία και η εξερεύνηση του διαστήματος συνεχίζουν να προοδεύουν, είναι σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ φυσικών μετεωριτών και διαστημικών απορριμμάτων. Τα χαρακτηριστικά των διαστημικών απορριμμάτων, όπως η αργή κίνηση και ο αισθητός κατακερματισμός τους, μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση του ως τεχνητού αντικειμένου. Η παρατήρηση γεγονότων όπως η αποσύνθεση του δορυφόρου Starlink όχι μόνο προσφέρει ένα συναρπαστικό θέαμα αλλά προσφέρει επίσης πολύτιμες γνώσεις για τη συμπεριφορά των διαστημικών απορριμμάτων.

