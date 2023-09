Το SpaceX θα εκτοξεύσει το Falcon 9 Rocket με δορυφόρους Starlink

Η SpaceX σχεδιάζει να εκτοξεύσει έναν πύραυλο Falcon 9 από τη Διαστημική Βάση Δυνάμεων Vandenberg τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου, στις 11:57. Ο πύραυλος θα μεταφέρει 21 δορυφόρους Starlink, οι οποίοι αποτελούν μέρος της υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικής δορυφορικής υπηρεσίας Διαδικτύου της SpaceX.

Εάν η αρχική εκτόξευση καθυστερήσει, το SpaceX έχει εφεδρικές ευκαιρίες εκτόξευσης την Τρίτη και την Τετάρτη. Η εταιρεία στοχεύει να προσγειώσει το πρώτο στάδιο ενίσχυσης του πυραύλου στο droneship Of Course I Still Love You στον Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο θα είναι η 11η πτήση για το συγκεκριμένο ενισχυτικό.

Μια ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της εκτόξευσης θα είναι διαθέσιμη στο προφίλ SpaceX στο X (πρώην Twitter) περίπου πέντε λεπτά πριν από την εκτόξευση.

Το Starlink είναι το φιλόδοξο έργο της SpaceX για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δορυφορικού διαδικτυακού αστερισμού. Αυτοί οι μικροί δορυφόροι, που ζυγίζουν περίπου 260 κιλά ο καθένας, θα αναπτυχθούν σε τροχιά χαμηλής γης για να παρέχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και χαμηλής καθυστέρησης σε όλο τον κόσμο. Με την ανάπτυξη 21 επιπλέον δορυφόρων, η SpaceX θα επεκτείνει τον στόλο της Starlink για να ενισχύσει την αυξανόμενη ευρυζωνική υπηρεσία Διαδικτύου.

Η επαναχρησιμοποιήσιμη τεχνολογία πυραύλων Falcon 9 της SpaceX επιτρέπει οικονομικές εκτοξεύσεις στο διάστημα με την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση του πρώτου σταδίου του πυραύλου. Η εταιρεία έχει επιτύχει σημαντικά ορόσημα στην προσγείωση και την εκ νέου πτήση ενισχυτών, αποδεικνύοντας τη δυνατότητα για μειωμένο κόστος εκτόξευσης και αυξημένη προσβασιμότητα στο διάστημα.

Πηγές: SpaceX