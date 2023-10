Ο πύραυλος Falcon 9 του SpaceX θα εκτοξεύσει 21 δορυφόρους Starlink

Ένας πύραυλος Falcon 9 της SpaceX έχει προγραμματιστεί να εκτοξεύσει 21 δορυφόρους Διαδικτύου Starlink σε τροχιά από τη διαστημική βάση Vandenberg της Καλιφόρνια. Η εκτόξευση έχει οριστεί για νωρίς το πρωί σήμερα, με τον πύραυλο να απογειώνεται στις 3:47 π.μ. EDT. Ωστόσο, εάν ο συγχρονισμός δεν λειτουργήσει, υπάρχουν τρεις διαθέσιμες ευκαιρίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Η εκτόξευση θα μεταδοθεί στο Διαδίκτυο στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, με την κάλυψη να ξεκινά περίπου πέντε λεπτά πριν την απογείωση. Εάν όλα πάνε όπως είχε προγραμματιστεί, το πρώτο στάδιο του Falcon 9 θα επιστρέψει με ασφάλεια στη Γη, προσγειώνοντας στο drone πλοίο "Of Course I Still Love You" περίπου 8.5 λεπτά μετά την εκτόξευση. Το πρώτο στάδιο του συγκεκριμένου πυραύλου έχει ήδη ολοκληρώσει 16 πτήσεις, μόλις μία από το ρεκόρ επαναχρησιμοποίησης του SpaceX.

Οι 21 δορυφόροι Starlink θα αναπτυχθούν από το ανώτερο στάδιο του Falcon 9 περίπου 62.5 λεπτά μετά την εκτόξευση. Αυτή η εκτόξευση σηματοδοτεί την 75η τροχιακή αποστολή για το SpaceX το 2023, καθώς η εταιρεία στοχεύει να επιτύχει 100 πτήσεις μέχρι το τέλος του έτους και 144 το 2024.

Ο κύριος στόχος του SpaceX φέτος ήταν η δημιουργία του μεγααστερισμού Starlink, ο οποίος στοχεύει να παρέχει παγκόσμια κάλυψη στο Διαδίκτυο. Επί του παρόντος, το Starlink αποτελείται από σχεδόν 4,900 λειτουργικούς δορυφόρους και ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον.

