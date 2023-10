Ένας πύραυλος Falcon 9 της SpaceX θα εκτοξεύσει 21 δορυφόρους Starlink σε τροχιά

Η SpaceX ετοιμάζεται για άλλη μια εκτόξευση πυραύλου, αυτή τη φορά για να αναπτύξει 21 δορυφόρους Διαδικτύου Starlink σε τροχιά. Ο πύραυλος Falcon 9 πρόκειται να απογειωθεί από τη διαστημική βάση Vandenberg της Καλιφόρνια το Σάββατο στις 3:47 π.μ. EDT. Εάν υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν διαθέσιμες ευκαιρίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας μεταξύ 4:23 π.μ. EDT και 6:00 π.μ. EDT.

Η εκτόξευση θα μεταδοθεί στον λογαριασμό του SpaceX στο X (παλαιότερα γνωστό ως Twitter) ξεκινώντας περίπου πέντε λεπτά πριν από την απογείωση. Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, το πρώτο στάδιο του Falcon 9 θα επιστρέψει στη Γη και θα προσγειωθεί στο drone πλοίο "Of Course I Still Love You" περίπου 8.5 λεπτά μετά την εκτόξευση. Αυτή θα σηματοδοτήσει τη 16η πτήση για το πρώτο στάδιο του συγκεκριμένου πυραύλου, μόλις μία πτήση λιγότερο από το ρεκόρ επαναχρησιμοποίησης της εταιρείας.

Μετά από περίπου 62.5 λεπτά, οι 21 δορυφόροι Starlink θα αναπτυχθούν από το ανώτερο στάδιο του Falcon 9. Αυτή η εκτόξευση θα είναι η 75η τροχιακή αποστολή του SpaceX το 2023, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να πετύχει τον στόχο της για 100 πτήσεις μέχρι το τέλος του έτους και 144 πτήσεις το 2024.

Το έργο Starlink της SpaceX ήταν ένα σημαντικό επίκεντρο φέτος, με περίπου το 60% των πτήσεων τους να αφιερώνονται στην επέκταση του μεγααστερισμού του Διαδικτύου. Επί του παρόντος, υπάρχουν σχεδόν 4,900 λειτουργικοί δορυφόροι στο Starlink και ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: SpaceX Mission Description