Η SpaceX ανακοινώνει την εκτόξευση του πυραύλου Falcon 9 νωρίς το πρωί

Η SpaceX ανακοίνωσε μια επερχόμενη εκτόξευση από τη διαστημική βάση Vandenberg. Η εταιρεία στοχεύει στις 12:47 π.μ. της 21ης ​​Οκτωβρίου για την εκτόξευση ενός πυραύλου Falcon 9 από το SLC-4E. Ο σκοπός αυτής της εκτόξευσης είναι να αναπτύξει 21 δορυφόρους Starlink σε χαμηλή τροχιά στη Γη.

Σε περίπτωση που η εκτόξευση δεν μπορεί να προχωρήσει όπως είχε προγραμματιστεί, η SpaceX εντόπισε τρεις εφεδρικές ευκαιρίες μεταξύ 1:23 π.μ. και 3 π.μ. για επαναπρογραμματισμό. Επιπλέον, υπάρχουν έξι επιπλέον διαθέσιμες ευκαιρίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από τις 11:26 το Σάββατο έως τις 2:50 το πρωί της Κυριακής.

Για όσους ενδιαφέρονται, μια ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση από το SpaceX θα είναι προσβάσιμη περίπου πέντε λεπτά πριν από την εκτόξευση. Αυτό θα παρέχει στους θεατές ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν την αποστολή καθώς εξελίσσεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το booster που θα υποστηρίζει αυτή την αποστολή έχει χρησιμοποιηθεί 15 φορές σε προηγούμενες εκτοξεύσεις. Μετά τον διαχωρισμό σταδίων, το πρώτο στάδιο του πυραύλου αναμένεται να προσγειωθεί στο Droneship Of Course I Still Love You στον Ειρηνικό Ωκεανό. Αυτή η επαναχρησιμοποίηση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειες της SpaceX να μειώσει το κόστος της εξερεύνησης του διαστήματος και να την καταστήσει πιο βιώσιμη.

Όσον αφορά τις τοπικές επιπτώσεις, δεν αναμένεται να ακουστεί ηχητική έκρηξη κατά τη διάρκεια αυτής της εκτόξευσης. Αυτά είναι καλά νέα για τους κοντινούς κατοίκους, καθώς οι ηχητικές εκρήξεις μπορεί να είναι ενοχλητικές και τρομακτικές.

Συνολικά, αυτή η εκτόξευση νωρίς το πρωί από τη SpaceX αντιπροσωπεύει ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός στη συνεχιζόμενη αποστολή της εταιρείας να αναπτύξει και να επεκτείνει το παγκόσμιο δορυφορικό δίκτυο Διαδικτύου της.

Ορισμοί:

– Πύραυλος Falcon 9: Ένα τροχιακό όχημα εκτόξευσης δύο σταδίων που αναπτύχθηκε από τη SpaceX. Έχει σχεδιαστεί για την αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δορυφόρων και ωφέλιμων φορτίων στο διάστημα.

– Δορυφόροι Starlink: Ένας αστερισμός μικρών δορυφόρων που αναπτύσσονται από τη SpaceX με στόχο την παροχή παγκόσμιας ευρυζωνικής κάλυψης.

– Φυσικά I Still You Love Droneship: Ένα αυτόνομο drone πλοίο που χρησιμοποιείται από τη SpaceX για την προσγείωση και την ανάκτηση ενισχυτών πυραύλων στη θάλασσα.

Πηγή: SpaceX (δεν παρέχεται URL)