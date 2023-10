Δορυφορική διάθεση: Μια αυξανόμενη περιβαλλοντική ανησυχία στο διάστημα

Οι δορυφόροι που έχουν φτάσει στο τέλος της επιχειρησιακής τους ζωής θέτουν ένα δίλημμα για τις διαστημικές υπηρεσίες. Οι τρέχουσες μέθοδοι απόρριψης αυτών των διαστημικών σκαφών τα αφήνουν σε τροχιά, ενισχύοντάς τα σε τροχιές νεκροταφείων μακριά από επιχειρησιακούς δορυφόρους ή κατευθύνοντάς τα πίσω στη Γη για ατμοσφαιρική επανείσοδο. Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Purdue και το NOAA έδειξε ότι η ατμοσφαιρική επανείσοδος δεν είναι χωρίς συνέπειες.

Παραδοσιακά, η ατμοσφαιρική επανείσοδος έχει θεωρηθεί ως μια αξιόπιστη μέθοδος για την απόρριψη δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO). Καθώς το LEO γεμίζει όλο και περισσότερο με δορυφόρους τα τελευταία χρόνια, αυτή η μέθοδος απόρριψης έχει γίνει πιο δημοφιλής. Ωστόσο, η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences αποκαλύπτει ότι η ατμοσφαιρική επανείσοδος προκαλεί τη μόλυνση της ανώτερης περιοχής της ατμόσφαιρας της Γης με τα εξατμισμένα υπολείμματα των διαστημικών σκαφών.

Η ερευνητική ομάδα παρατήρησε μια αλλαγή στη σύνθεση των νεφών ιόντων που άφησαν πίσω τους μετεωρίτες που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα. Ανακάλυψαν ότι το μεταβαλλόμενο χημικό αποτύπωμα αυτών των σωματιδίων δυνητικά οφειλόταν στον αυξανόμενο αριθμό διαστημικών σκαφών που εισέρχονταν ξανά στην ατμόσφαιρα. Για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματά τους, οι ερευνητές προσάρτησαν όργανα σε αεροπλάνα και πραγματοποίησαν άμεσες μετρήσεις της ατμόσφαιρας περίπου 12 μίλια πάνω από την Αλάσκα και τις ηπειρωτικές ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν σημαντική συγκέντρωση μετάλλων στην ατμόσφαιρα, συμπεριλαμβανομένου του λιθίου, του αλουμινίου, του χαλκού, του μολύβδου, του μαγνησίου και του νατρίου, τα οποία παρακολουθούνταν στενά με δορυφορική επανείσοδο. Επιπλέον, οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι το 10% των σωματιδίων αερολύματος που είναι υπεύθυνα για την προστασία του στρώματος του όζοντος περιείχε αλουμίνιο.

Ενώ ο πλήρης αντίκτυπος αυτών των ευρημάτων στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή είναι ακόμα ασαφής, οι ερευνητές πιστεύουν ότι τονίζει τη σημαντική επίδραση των ανθρώπινων διαστημικών πτήσεων στον πλανήτη. Η κατανόηση των συνεπειών των αυξημένων συγκεντρώσεων μετάλλων στην ατμόσφαιρα είναι ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων τόσο για το στρώμα του όζοντος όσο και για τη ζωή στην επιφάνεια της Γης. Θα χρειαστούν περαιτέρω μελέτες για την πλήρη κατανόηση των επιπτώσεων των μεθόδων απόρριψης δορυφόρων στο περιβάλλον και για να καθοριστεί εάν θα πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικές στρατηγικές για τον μετριασμό της μόλυνσης της ατμόσφαιρας της Γης.

– Ορισμός: Η χαμηλή τροχιά της γης (LEO) είναι μια περιοχή του διαστήματος σε απόσταση περίπου 2000 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης, όπου βρίσκονται οι περισσότεροι δορυφόροι και ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός.

– Ορισμός: Η ατμοσφαιρική επανείσοδος είναι η διαδικασία με την οποία ένα διαστημόπλοιο ή δορυφόρος εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της Γης αφού ολοκληρώσει την αποστολή του ή φτάσει στο τέλος της επιχειρησιακής του ζωής.