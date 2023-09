Νέο άρθρο: Επιστήμονες και μηχανικοί που εργάζονται στην εξερεύνηση του Άρη

Στον τομέα της εξερεύνησης του Άρη, υπάρχουν πολλοί επιστήμονες και μηχανικοί που εργάζονται μαζί για να ξετυλίξουν τα μυστήρια του Κόκκινου Πλανήτη. Αυτά τα άτομα προέρχονται από διάφορα ιδρύματα και οργανισμούς, το καθένα με τη δική του εμπειρία και συνεισφορά.

Ένας τέτοιος επιστήμονας είναι η Elena Amador-French, Συντονίστρια Επιστημονικών Επιχειρήσεων στη NASA/JPL στην Πασαντένα της Καλιφόρνια. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των επιστημονικών λειτουργιών των ρόβερ του Άρη. Ένας άλλος επιστήμονας, ο Ryan Anderson, είναι Πλανητικός Γεωλόγος στο USGS στο Flagstaff, AZ. Επικεντρώνεται στη μελέτη της γεωλογίας του Άρη και στην κατανόηση των διαδικασιών του παρελθόντος και του παρόντος.

Η πλανητική γεωλόγος Mariah Baker, στο Κέντρο Γη και Πλανητών Μελετών, Smithsonian National Air & Space Museum στην Ουάσιγκτον, DC, ειδικεύεται στη μελέτη των απόκοσμων πετρωμάτων και ορυκτών. Ο Michael Battalio, Πλανητικός Κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο Yale στο New Haven, CT, εξετάζει τα κλιματικά πρότυπα και τις διεργασίες στον Άρη.

Ο Keri Bean, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Ομάδας του Rover Planner στη NASA/JPL στην Πασαντένα της Καλιφόρνια, βοηθά στον προγραμματισμό των κινήσεων και των δραστηριοτήτων των ρομπότ του Άρη. Η Kristen Bennett είναι Πλανητικός Γεωλόγος στο USGS στο Flagstaff, AZ, που μελετά τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του Άρη.

Η ομάδα της NASA/JPL περιλαμβάνει επίσης τους πλανητικούς γεωλόγους Fred Calef και Abigail Fraeman, οι οποίοι συνεισφέρουν την τεχνογνωσία τους στην ανάλυση της επιφάνειας και των πετρωμάτων του Άρη. Η Brittney Cooper, ατμοσφαιρικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο York στο Τορόντο του Οντάριο, Καναδάς, εστιάζει στη μελέτη της ατμόσφαιρας και των καιρικών προτύπων στον Άρη.

Ο Sean Czarnecki, Πλανητικός Γεωλόγος στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα στο Tempe, AZ, μελετά τη γεωλογική ιστορία και τη σύνθεση του Άρη. Η Lauren Edgar, Πλανητικός Γεωλόγος στο USGS στο Flagstaff, AZ, ερευνά τη γεωλογία και τη στρωματογραφία του Άρη.

Άλλοι επιστήμονες και μηχανικοί που συμμετέχουν στην εξερεύνηση του Άρη περιλαμβάνουν τον Christopher Edwards από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Αριζόνα, τη Samantha Gwizd από το Πανεπιστήμιο του Tennessee, τον Ken Herkenhoff από το USGS στο Flagstaff, AZ και τον Evan Hilgemann από τη NASA/JPL στην Pasadena, CA. Το καθένα συνεισφέρει μοναδικές γνώσεις για διαφορετικές πτυχές της γεωλογίας και του σχεδιασμού των λειτουργιών των ρόβερ του Άρη.

Ο ατμοσφαιρικός επιστήμονας Alex Innanen από το Πανεπιστήμιο του York και ο Scott Guzewich από τη NASA/GSFC στο Greenbelt, MD, μελετούν την ατμόσφαιρα του Άρη και τις αλληλεπιδράσεις του με την επιφάνεια. Η Rachel Kronyak, Πλανητική Γεωλόγος στη NASA/JPL στην Πασαντένα της Καλιφόρνια, εμπλέκεται στην εξέταση της γεωλογικής ιστορίας και των διεργασιών στον Άρη.

Η Michelle Minitti από το Framework in Silver Spring, MD, η Natalie Moore από την Malin Space Science Systems στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια και η Claire Newman από την Aeolis Research στην Pasadena, CA, συμβάλλουν επίσης με την τεχνογνωσία τους στην εξερεύνηση του Άρη.

Πρόσθετοι επιστήμονες και μηχανικοί που εργάζονται στην εξερεύνηση του Άρη περιλαμβάνουν την Catherine O'Connell-Cooper και τη Lucy Thompson από το Πανεπιστήμιο του New Brunswick στο Fredericton, στο New Brunswick, στον Καναδά, τη Melissa Rice από το Western Washington University στο Bellingham, WA και τον Mark Salvatore από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Αριζόνα. στο Flagstaff, AZ.

Επιπλέον, η Susanne Schwenzer από το The Open University στο Milton Keynes, UK, η Ashley Stroupe από τη NASA/JPL στην Pasadena, CA, η Dawn Sumner από το University of California Davis στο Davis, CA και η Vivian Sun από τη NASA/JPL στην Pasadena, CA, Όλοι συνεισφέρουν την τεχνογνωσία τους στην πλανητική γεωλογία στη μελέτη του Άρη.

Ο Scott VanBommel, ένας Πλανητικός Επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο St. Louis, MO, ο Ashwin Vasavada, ο επιστήμονας του έργου MSL στη NASA/JPL στην Πασαντένα, Καλιφόρνια και ο γεωχημικός Roger Wiens από το LANL στο Los Alamos, NM, παίζουν ζωτικούς ρόλους στην ανάλυση δεδομένων και ερμηνεύοντας τα ευρήματα από τις αποστολές του Άρη.

Sharon Wilson, Πλανητική Γεωλόγος στο Κέντρο Γη και Πλανητών Μελετών, Smithsonian National Air & Space Museum στην Ουάσιγκτον, DC, Alivia Eng, πτυχιούχος φοιτητής στο Georgia Tech στην Ατλάντα, GA και Remington Free, Μηχανικός Λειτουργικών Συστημάτων στη NASA /JPL στην Πασαντένα, Καλιφόρνια, όλα συμβάλλουν στις προσπάθειες εξερεύνησης του Άρη.

Τέλος, η Emma Harris, πτυχιούχος φοιτήτρια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, Conor Hayes, πτυχιούχος φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο York στο Τορόντο, ON, Καναδάς, Abigail Knight, πτυχιούχος φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο St. Louis, MO, και η Deborah Padgett, η επικεφαλής του OPGS Task Lead στη NASA/JPL στην Πασαντένα της Καλιφόρνια, μοιράζονται την τεχνογνωσία τους σε διάφορες πτυχές της εξερεύνησης του Άρη.

Αυτοί οι επιστήμονες και οι μηχανικοί ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν την κατανόησή μας για τον Άρη, εξερευνώντας τη γεωλογία, το κλίμα, την ατμόσφαιρά του και τις δυνατότητες για προηγούμενη ή παρούσα ζωή. Μέσα από τη συνεργασία και την αφοσίωσή τους, συνεχίζουν να ξεκλειδώνουν τα μυστικά του Κόκκινου Πλανήτη.

Πηγές:

– Elena Amador-French, Συντονίστρια Επιστημονικών Επιχειρήσεων. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Ryan Anderson, Πλανητικός Γεωλόγος. USGS; Flagstaff, AZ

– Mariah Baker, Πλανητικός Γεωλόγος. Κέντρο για τη Γη και τις Πλανητικές Μελέτες, Smithsonian National Air & Space Museum; Ουάσιγκτον

– Michael Battalio, Πλανητικός Κλιματολόγος. Πανεπιστήμιο Yale; New Haven, CT

– Keri Bean, Αναπληρωτής Επικεφαλής Ομάδας Rover Planner. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Kristen Bennett, Πλανητικός Γεωλόγος. USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, Πλανητικός Γεωλόγος. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, Atmospheric Scientist. York University; Τορόντο, Οντάριο, Καναδάς

– Sean Czarnecki, Πλανητικός Γεωλόγος. Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα; Τέμπη, Αριζόνα

– Lauren Edgar, Πλανητικός Γεωλόγος. USGS; Flagstaff, AZ

– Christopher Edwards, Πλανητικός Γεωλόγος. Πανεπιστήμιο Βόρειας Αριζόνα; Flagstaff, AZ

– Abigail Fraeman, Πλανητικός Γεωλόγος. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, Atmospheric Scientist. NASA/GSFC; Greenbelt, MD

– Samantha Gwizd, Πλανητικός Γεωλόγος. Πανεπιστήμιο του Τενεσί; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, Πλανητικός Γεωλόγος. USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, Rover Planner. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, Atmospheric Scientist. York University; Τορόντο, Οντάριο, Καναδάς

– Rachel Kronyak, Πλανητικός Γεωλόγος. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, Πλανητικός Γεωλόγος. Δομή; Silver Spring, MD

– Natalie Moore, Mission Operations Specialist, Malin Space Science Systems. Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια

– Claire Newman, Atmospheric Scientist, Aeolis Research. Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, Πλανητολόγος. Πανεπιστήμιο του New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Καναδάς

– Melissa Rice, Πλανητολόγος. Πανεπιστήμιο Δυτικής Ουάσιγκτον; Bellingham, WA

– Mark Salvatore, Πλανητικός Γεωλόγος. Πανεπιστήμιο Βόρειας Αριζόνα; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, Πλανητικός Γεωλόγος. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο; Milton Keynes, Ηνωμένο Βασίλειο

– Ashley Stroupe, Μηχανικός Επιχειρήσεων Αποστολής. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Dawn Sumner, Πλανητικός Γεωλόγος. Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Davis; Davis, CA

– Vivian Sun, Πλανητικός Γεωλόγος. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Lucy Thompson, Πλανητικός Γεωλόγος. Πανεπιστήμιο του New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Καναδάς

– Scott VanBommel, Πλανητικός Επιστήμονας. Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον; St. Louis, MO

– Ashwin Vasavada, MSL Project Scientist. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, Γεωχημικός. LANL; Λος Άλαμος, NM

– Sharon Wilson, Πλανητικός Γεωλόγος. Κέντρο για τη Γη και τις Πλανητικές Μελέτες, Smithsonian National Air & Space Museum; Ουάσιγκτον

– Alivia Eng, Μεταπτυχιακός Φοιτητής. Georgia Tech; Ατλάντα, GA

– Remington Free, Μηχανικός Λειτουργικών Συστημάτων. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Μουσείο φυσικής ιστορίας; Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

– Conor Hayes, Μεταπτυχιακός Φοιτητής. York University; Τορόντο, ON, Καναδάς

– Abigail Knight, Μεταπτυχιακός Φοιτητής. Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον; St. Louis, MO

– Deborah Padgett, επικεφαλής εργασιών OPGS. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Amelie Roberts, Πλανητικός Γεωλόγος. Imperial College; Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Πηγές:

– Elena Amador-French, Συντονίστρια Επιστημονικών Επιχειρήσεων. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Ryan Anderson, Πλανητικός Γεωλόγος. USGS; Flagstaff, AZ

– Mariah Baker, Πλανητικός Γεωλόγος. Κέντρο για τη Γη και τις Πλανητικές Μελέτες, Smithsonian National Air & Space Museum; Ουάσιγκτον

– Michael Battalio, Πλανητικός Κλιματολόγος. Πανεπιστήμιο Yale; New Haven, CT

– Keri Bean, Αναπληρωτής Επικεφαλής Ομάδας Rover Planner. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Kristen Bennett, Πλανητικός Γεωλόγος. USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, Πλανητικός Γεωλόγος. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, Atmospheric Scientist. York University; Τορόντο, Οντάριο, Καναδάς

– Sean Czarnecki, Πλανητικός Γεωλόγος. Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα; Τέμπη, Αριζόνα

– Lauren Edgar, Πλανητικός Γεωλόγος. USGS; Flagstaff, AZ

– Christopher Edwards, Πλανητικός Γεωλόγος. Πανεπιστήμιο Βόρειας Αριζόνα; Flagstaff, AZ

– Abigail Fraeman, Πλανητικός Γεωλόγος. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, Atmospheric Scientist. NASA/GSFC; Greenbelt, MD

– Samantha Gwizd, Πλανητικός Γεωλόγος. Πανεπιστήμιο του Τενεσί; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, Πλανητικός Γεωλόγος. USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, Rover Planner. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, Atmospheric Scientist. York University; Τορόντο, Οντάριο, Καναδάς

– Rachel Kronyak, Πλανητικός Γεωλόγος. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, Πλανητικός Γεωλόγος. Δομή; Silver Spring, MD

– Natalie Moore, Mission Operations Specialist, Malin Space Science Systems. Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια

– Claire Newman, Atmospheric Scientist, Aeolis Research. Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, Πλανητολόγος. Πανεπιστήμιο του New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Καναδάς

– Melissa Rice, Πλανητολόγος. Πανεπιστήμιο Δυτικής Ουάσιγκτον; Bellingham, WA

– Mark Salvatore, Πλανητικός Γεωλόγος. Πανεπιστήμιο Βόρειας Αριζόνα; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, Πλανητικός Γεωλόγος. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο; Milton Keynes, Ηνωμένο Βασίλειο

– Ashley Stroupe, Μηχανικός Επιχειρήσεων Αποστολής. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Dawn Sumner, Πλανητικός Γεωλόγος. Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Davis; Davis, CA

– Vivian Sun, Πλανητικός Γεωλόγος. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Lucy Thompson, Πλανητικός Γεωλόγος. Πανεπιστήμιο του New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Καναδάς

– Scott VanBommel, Πλανητικός Επιστήμονας. Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον; St. Louis, MO

– Ashwin Vasavada, MSL Project Scientist. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, Γεωχημικός. LANL; Λος Άλαμος, NM

– Sharon Wilson, Πλανητικός Γεωλόγος. Κέντρο για τη Γη και τις Πλανητικές Μελέτες, Smithsonian National Air & Space Museum; Ουάσιγκτον

– Alivia Eng, Μεταπτυχιακός Φοιτητής. Georgia Tech; Ατλάντα, GA

– Remington Free, Μηχανικός Λειτουργικών Συστημάτων. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Μουσείο φυσικής ιστορίας; Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

– Conor Hayes, Μεταπτυχιακός Φοιτητής. York University; Τορόντο, ON, Καναδάς

– Abigail Knight, Μεταπτυχιακός Φοιτητής. Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον; St. Louis, MO

– Deborah Padgett, επικεφαλής εργασιών OPGS. NASA/JPL; Pasadena, CA

– Amelie Roberts, Πλανητικός Γεωλόγος. Imperial College; Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο