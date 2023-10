Έμφαση στην αυτοαξία και την ενδυνάμωση των γυναικών στην εκδήλωση των βραβείων

By

Οι γυναίκες πρέπει να αναγνωρίσουν την αυτοεκτίμησή τους και να ξεπεράσουν τις κοινωνικές συνθήκες που περιορίζουν την ανάπτυξή τους, σύμφωνα με τη Nigar Shaji, διευθυντή έργου της ηλιακής αποστολής Aditya L1 στον Ινδικό Οργανισμό Διαστημικής Έρευνας (ISRO). Μιλώντας στην εκδήλωση «Women's Excellence and Enterprise Awards and Knowledge Share» στο Tiruchi, η Shaji επαίνεσε τις γυναίκες που έχουν επιτύχει και τόνισε τη σημασία της ενδυνάμωσης των γυναικών.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Tiruchirappalli Regional Engineering College – Science and Technology Entrepreneurs' Park (TREC-STEP), ήταν μέρος ενός έργου για την υποστήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για επιχειρήσεις για το κλίμα, που χρηματοδοτήθηκε από το υποστηριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Gender Enabling Network of Innovation and Επιχειρηματίες (GENIE).

Ο Shaji συζήτησε την πρόοδο της αποστολής Aditya L1, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει την τροχιά προς το σημείο L1 Lagrange τον Ιανουάριο του 2024. Τα σημεία Lagrange είναι θέσεις στο διάστημα όπου τα αντικείμενα παραμένουν σταθερά. Η ομιλία του Shaji τόνισε την ανάγκη οι γυναίκες να είναι μορφωμένες, οικονομικά ανεξάρτητες και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους ώστε να σέβονται τους πάντες ανεξαρτήτως φύλου.

Τόνισε επίσης τη σημασία της υιοθέτησης φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας και τη συμβολή των επιχειρηματιών σε επιχειρήσεις για το κλίμα στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Ο Shaji δήλωσε ότι αν και θα υπάρξουν προκλήσεις, θα υπάρξουν επίσης ευκαιρίες για αλλαγή.

Υπογραμμίζοντας την ομαδική προσπάθεια πίσω από την επιτυχία της ISRO, ο Shaji εξέφρασε τη δέσμευση του οργανισμού να ενδυναμώσει και να βελτιώσει τις ζωές των ατόμων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή βραβείων σε 30 επιχειρηματίες από όλο το Ταμίλ Ναντού, αναγνωρίζοντας τα επιτεύγματά τους.

Εκτός από την τελετή απονομής των βραβείων, στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μάθημα προσανατολισμού για το ψηφιακό μάρκετινγκ για γυναίκες επιχειρηματίες.

Συνολικά, η εκδήλωση χρησίμευσε ως πλατφόρμα για τον εορτασμό των επιτευγμάτων των γυναικών, ενώ παράλληλα τις ενέπνευσε και τις ενθάρρυνε να αγκαλιάσουν την αυτοεκτίμησή τους και να αγωνιστούν για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

