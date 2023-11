Η έρευνα για τον χειρισμό της πανδημίας του Covid-19 από την κυβέρνηση συνεχίζεται με την κατάθεση του επικεφαλής ιατρού

By

Σε μια πολυαναμενόμενη εμφάνιση, ο Sir Chris Whitty, ο Chief Medical Officer του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται να καταθέσει σήμερα στην εν εξελίξει Έρευνα Covid-19. Ο Sir Whitty, ο οποίος έγινε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στη χώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αναμένεται να περάσει ολόκληρη την Τρίτη παρέχοντας μια εικόνα για τον χειρισμό της κρίσης από την κυβέρνηση.

Αυτή η μαρτυρία από τον Sir Whitty ακολουθεί την πρόσφατη εμφάνιση του πρώην επικεφαλής επιστημονικού συμβούλου, Sir Patrick Vallance, ο οποίος πρόσφερε τις γνώσεις του σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του πρώην πρωθυπουργού Boris Johnson και της ομάδας του. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο του Sir Vallance έχουν δώσει εκπληκτικές ματιές στις εσωτερικές λειτουργίες της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Η λαίδη Χάλετ, η οποία ηγείται της έρευνας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο κ. Τζόνσον φαινόταν «σαστισμένος» από τα περίπλοκα δεδομένα και τα γραφήματα που του παρουσιάστηκαν. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου αγωνίστηκε να διατηρήσει επιστημονικές πληροφορίες, οδηγώντας σε ερωτήματα σχετικά με τη λήψη αποφάσεων και την απάντηση της κυβέρνησης στην πανδημία.

Μια πρωτοβουλία που δέχτηκε κριτική είναι το πρόγραμμα «Eat Out to Help Out» του κ. Sunak, που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 για να υποστηρίξει εστιατόρια και εστιατόρια μετά το lockdown. Ο Sir Whitty είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ερωτήσεις που σχετίζονται με τα προηγούμενα ιδιωτικά του σχόλια που αναφέρονταν στο πρόγραμμα ως «φάτε έξω για να βοηθήσετε τον ιό». Η έρευνα στοχεύει να κατανοήσει πλήρως τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα τέτοιων κυβερνητικών μέτρων.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, αναμένεται ότι ο Sir Jonathan Van-Tam, πρώην αναπληρωτής του Sir Whitty, θα παράσχει επίσης στοιχεία αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Οι μαρτυρίες αυτών των βασικών προσώπων ρίχνουν φως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις ενέργειες που έλαβε η κυβέρνηση, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη κατανόηση του χειρισμού της πανδημίας Covid-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

-

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Τι είναι η έρευνα για τον Covid-19;

Το Covid-19 Inquiry είναι μια έρευνα για τον χειρισμό της πανδημίας Covid-19 από την κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στοχεύει στην αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, των πολιτικών που εφαρμόζονται και της συνολικής απάντησης στην κρίση.

Ποιος είναι ο Sir Chris Whitty;

Ο Sir Chris Whitty είναι ο Chief Medical Officer του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στην παροχή συμβουλών στην κυβέρνηση σε θέματα δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Ποιος είναι ο σκοπός της κατάθεσης του Sir Chris Whitty;

Η μαρτυρία του Sir Chris Whitty αναμένεται να δώσει μια εικόνα για τον χειρισμό της πανδημίας Covid-19 από την κυβέρνηση. Πιθανότατα θα ερωτηθεί σχετικά με βασικές αποφάσεις, πολιτικές και πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα «Eat Out to Help Out».

Τι είναι το πρόγραμμα «Eat Out to Help Out»;

Το πρόγραμμα «Eat Out to Help Out» ήταν μια κυβερνητική πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 για να υποστηρίξει τη βιομηχανία εστιατορίων και φιλοξενίας μετά το lockdown. Προσέφερε γεύματα με έκπτωση για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να δειπνήσουν έξω και να τονώσει την οικονομία.