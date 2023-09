Το Ίδρυμα Simons ανακοινώνει τους παραλήπτες των βραβείων Ανεξαρτησίας

Το Ίδρυμα Simons αποκάλυψε τους 13 αποδέκτες των διάσημων Βραβείων Ανεξαρτησίας, τα οποία υποστηρίζουν τους ερευνητές στη μετάβασή τους από την καθοδηγούμενη εκπαίδευση σε ανεξάρτητες ερευνητικές θέσεις. Κάθε υπότροφος θα λάβει έως και δύο χρόνια μεταδιδακτορικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου ετήσιου μισθού 85,000 $ και επίδομα πόρων και επαγγελματικής ανάπτυξης 10,000 $ ετησίως. Μετά την απόκτηση μιας θέσης διδακτικού προσωπικού, οι υπότροφοι θα λάβουν χρηματοδότηση με επιχορήγηση συνολικού ύψους 600,000 $ για τρία χρόνια.

Τα τρία προγράμματα βραβείων ανεξαρτησίας παρέχονται μέσω της Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), της Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB) και της Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). Αυτά τα προγράμματα στοχεύουν στη συμμετοχή των υποτρόφων στη στροφή προς την ερευνητική ανεξαρτησία.

Τα Βραβεία Μετάβασης στην Ανεξαρτησία (TTI), που προσφέρονται μέσω του SCGB και του SCPAB, παρέχουν υποστήριξη σε ερευνητές στις νευροεπιστήμες. Τα βραβεία SCGB TTI επικεντρώνονται στη διερεύνηση κυκλωμάτων μεγάλης κλίμακας σε ανάλυση ενός κυττάρου για την κατανόηση της νευρωνικής κωδικοποίησης και της δυναμικής, ενώ τα βραβεία SCPAB TTI επικεντρώνονται στη νευροεπιστήμη της γνωστικής γήρανσης απουσία ασθένειας. Και τα δύο προγράμματα είναι ανοιχτά σε άτομα από υποεκπροσωπούμενες ομάδες στη νευροεπιστήμη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες και μειονεκτούντα υπόβαθρα.

Το βραβείο SFARI Bridge to Independence (BTI) δέχεται αιτούντες από διαφορετικά υπόβαθρα που εργάζονται σε διάφορες πτυχές της επιστήμης του αυτισμού, όπως η γενετική, οι μοριακοί μηχανισμοί, τα κυκλώματα και τα συστήματα και η κλινική επιστήμη. Το SFARI ενθαρρύνει εφαρμογές από ιστορικά υποεκπροσωπούμενες ή αποκλεισμένες ομάδες.

Όλοι οι υπότροφοι από τα τρία προγράμματα θα γίνουν μέρος μιας μαθησιακής κοινότητας, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και οικοδόμησης κοινότητας. Θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια, θα λάβουν υποστήριξη από επιστήμονες και το προσωπικό του Ιδρύματος Simons, θα συναντηθούν με ορισμένους εξωτερικούς μέντορες και θα παρακολουθήσουν αυτοπροσώπως συναντήσεις ερευνητών του Ιδρύματος Simons και σε συναυλίες για το Βραβείο Ανεξαρτησίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα βραβεία ανεξαρτησίας 2024 θα ανοίξει στις 10 Οκτωβρίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία, επισκεφθείτε τη σελίδα πληροφοριών Simons Foundation Independence Awards.

Ορισμοί:

SCGB: Simons Collaboration on the Global Brain

SCPAB: Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain

SFARI: Simons Foundation Autism Research Initiative

Πηγές:

– [Ίδρυμα Simons](simonsfoundation.org/independence-awards.html)