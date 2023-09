Άνθρωποι που οδηγούν Απώλεια πολλαπλών κλαδιών στο δέντρο της ζωής, ευρήματα μελέτης

By

Μια νέα μελέτη προειδοποιεί για την απειλή μιας έκτης μαζικής εξαφάνισης που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες, δηλώνοντας ότι οι άνθρωποι οδηγούν την απώλεια ολόκληρων κλαδιών του «Δέντρου της Ζωής». Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, είναι μοναδική γιατί εξετάζει την εξαφάνιση ολόκληρων γενών και όχι μόνο μεμονωμένων ειδών.

Οι ερευνητές εστίασαν σε είδη σπονδυλωτών (εξαιρουμένων των ψαριών) και διαπίστωσαν ότι από τα 5,400 γένη που μελετήθηκαν, τα 73 είχαν εξαφανιστεί τα τελευταία 500 χρόνια, με τα περισσότερα από αυτά να εξαφανίζονται τους τελευταίους δύο αιώνες. Αυτό το ποσοστό εξαφάνισης είναι πολύ υψηλότερο από αυτό που θα αναμενόταν με βάση τις εκτιμήσεις από το αρχείο απολιθωμάτων.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η καταστροφή οικοτόπων, η υπεραλίευση και το κυνήγι αναγνωρίζονται ως η κύρια αιτία αυτής της κρίσης εξαφάνισης. Η απώλεια ενός γένους μπορεί να έχει εκτεταμένες συνέπειες για ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Gerardo Ceballos, υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, δηλώνοντας: «Η ανησυχία μας είναι ότι ... χάνουμε πράγματα τόσο γρήγορα, που για εμάς σηματοδοτεί την κατάρρευση του πολιτισμού».

Ενώ όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι ο τρέχων ρυθμός εξαφάνισης είναι ανησυχητικός, το αν πρόκειται για έκτη μαζική εξαφάνιση είναι θέμα συζήτησης. Οι επιστήμονες ορίζουν τη μαζική εξαφάνιση ως την απώλεια του 75% των ειδών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον Robert Cowie, βιολόγο στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης, χρησιμοποιώντας αυτόν τον ορισμό, δεν έχει συμβεί ακόμη μια έκτη μαζική εξαφάνιση.

Ωστόσο, τα ευρήματα της μελέτης για την απώλεια ολόκληρων κλαδιών του Δέντρου της Ζωής υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αυτή η μελέτη καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για δράση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του μέλλοντος της ανθρωπότητας.

Πηγές:

– Ceballos, G., et al. (2023). Βιολογικός αφανισμός μέσω της συνεχιζόμενης έκτης μαζικής εξαφάνισης που σηματοδοτείται από απώλειες και μειώσεις πληθυσμού σπονδυλωτών. Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών.

– Αυγή, 20 Σεπτεμβρίου 2023